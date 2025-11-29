公投綁大選會出亂？丁守中反嗆民進黨

▲民進黨反對公投綁大選，認為恐會導致投票延誤。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 立法院21日在藍白聯手下，三讀通過《公民投票法》修正案，恢復公投綁大選。民進黨立委反對修法，並稱2018年國民黨台北市長候選人丁守中就是受害人，還提出選舉訴訟。丁守中投書反駁，當年亂象跟公投綁大選無關，「完全是主其事的民進黨政府中選會與北市選委會之權謀運作、違法失職、未做好配套措施而造成。」

丁守中說，公投綁大選原是節省政府花費、提高公民參與的好事，當年的亂象並非源於公投本身，監察院2019年11月19日對北選會、中選會的糾正案及調查報告，證明亂象非偶然。

他指出，中選會及台北市選委會若恪遵法律並善盡職責，做好配套規劃、增加投票匭及區分動線，根本不會發生民眾「看著手機開票等投票、隔壁教室在唱票」的情形。他舉例，2018年時，台北以外的各縣市大多大幅增加投票匭、區分動線，多半在下午4點半前就完成投票。

丁守中抨擊台北市選委會在當年投票時的作為。他指出，台北市有1303個投票所（佔全部的83%）在下午4點後仍在大排長龍，一直投到晚上7點46分。他提到，當時台北市選委會將選舉人跟公投民眾排在同一動線，且「一個投票匭都不加購」，質疑其目的在於讓老年人口不耐排隊而少投票。丁守中特別指出，連中選會補助的800個投票匭，也拖到下午快3點才送到各投票所。

丁守中進一步引用時任民進黨主席卓榮泰2019年10月的說法，證明選務亂象影響了結果。當時卓榮泰對媒體解釋，2018年因投票時間延長，許多投票人邊看開票邊投票，「改變了選舉結果，大家心裡都有數」。丁守中總結，當年公投綁大選的亂象大部分發生在台北市，這完全是因為中選會與北市選委會「未做好配套措施而造成」，並非《公投法》本身的錯誤。

