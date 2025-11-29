公投綁大選會出亂？丁守中反嗆民進黨
[NOWnews今日新聞] 立法院21日在藍白聯手下，三讀通過《公民投票法》修正案，恢復公投綁大選。民進黨立委反對修法，並稱2018年國民黨台北市長候選人丁守中就是受害人，還提出選舉訴訟。丁守中投書反駁，當年亂象跟公投綁大選無關，「完全是主其事的民進黨政府中選會與北市選委會之權謀運作、違法失職、未做好配套措施而造成。」
丁守中說，公投綁大選原是節省政府花費、提高公民參與的好事，當年的亂象並非源於公投本身，監察院2019年11月19日對北選會、中選會的糾正案及調查報告，證明亂象非偶然。
他指出，中選會及台北市選委會若恪遵法律並善盡職責，做好配套規劃、增加投票匭及區分動線，根本不會發生民眾「看著手機開票等投票、隔壁教室在唱票」的情形。他舉例，2018年時，台北以外的各縣市大多大幅增加投票匭、區分動線，多半在下午4點半前就完成投票。
丁守中抨擊台北市選委會在當年投票時的作為。他指出，台北市有1303個投票所（佔全部的83%）在下午4點後仍在大排長龍，一直投到晚上7點46分。他提到，當時台北市選委會將選舉人跟公投民眾排在同一動線，且「一個投票匭都不加購」，質疑其目的在於讓老年人口不耐排隊而少投票。丁守中特別指出，連中選會補助的800個投票匭，也拖到下午快3點才送到各投票所。
丁守中進一步引用時任民進黨主席卓榮泰2019年10月的說法，證明選務亂象影響了結果。當時卓榮泰對媒體解釋，2018年因投票時間延長，許多投票人邊看開票邊投票，「改變了選舉結果，大家心裡都有數」。丁守中總結，當年公投綁大選的亂象大部分發生在台北市，這完全是因為中選會與北市選委會「未做好配套措施而造成」，並非《公投法》本身的錯誤。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
看穿綠營招式？民進黨宣示「大公投大成功」 王鴻薇用AI揭三部曲
藍綠共識！「公投綁大選」選前再加放一天假 羅智強：民進黨別縮
快訊／立法院三讀通過修法 2026九合一選舉將恢復「公投綁大選」
其他人也在看
新竹縣長民調出爐！藍營3戰將全輸了 日學者揭鄭朝方勝算關鍵
2026年將舉行九合一大選，新竹縣長選舉最新民調顯示，現任民進黨籍竹北市長鄭朝方，領先國民黨籍立委徐欣瑩、立委林思銘、現任新竹副縣長陳見賢。結果曝光後，引起外界關注。對此，日本學者小笠原欣幸看完後分析，認為鄭朝方的勝算關鍵在於「這件事」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
別想躺著選！楊瓊瓔表態出馬「爭台中市長」藍綠對手反應曝光
即時中心／劉朝陽報導曾任台中市副市長的現任國民黨立委楊瓊瓔，昨（28）日表示，已經準備好參加黨內市長初選，並稱許多民眾勸進她參選台中市長，而她則要告訴所有的台中市民朋友「已經準備好要參選了」。民視 ・ 9 小時前
選市長楊瓊瓔準備好了！願與江啟臣姊弟登山
[NOWnews今日新聞]國民黨立委楊瓊瓔昨晚在臉書宣布，參選下屆台中市長「我準備好了」，今早她到民進黨立委何欣純選區與市長盧秀燕合體，盧秀燕維持一貫風格，牽起楊瓊瓔的手稱讚國民黨人才濟濟，個個是強棒...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
吳怡農選台北有機會？醫：2026就是蔣萬安的
[NOWnews今日新聞]台北市長蔣萬安明年競選連任，壯闊台灣創辦人吳怡農有意挑戰，外界質疑他的佛系打法，他反批黨內操盤手的能力。不過精神科名醫沈政男說，吳怡農認為自己有機會勝選，可能是對民調理解錯誤...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
謝龍介質詢＂機密消息＂ 卓榮泰被問到笑場了
政治中心／綜合報導2026台北市長人選，民進黨人選尚未確定，被點名的人倒是不少。國民黨立委謝龍介今天就點名行政院長卓榮泰，還斬釘截鐵說賴總統最後一定會徵召他，這讓卓榮泰一面鄭重否認，一面又忍不住笑場回應，"好險你不是總統"。國民黨立委謝龍介（右）質詢行政院長卓榮泰（左） 表示自己有機密消息要問（圖／國會頻道）行政院長卓榮泰vs.立委（國）謝龍介：「院長我這裡有一個很機密的消息。」質詢時間都快結束了，國民黨立委謝龍介突然語出驚人說有機密消息要公布。行政院長卓榮泰vs.立委（國）謝龍介：「這個機密消息，我在這邊很慎重地請教你，明年你會參選台北市的市長嗎？，（我再跟委員說一遍），（明年我會去選台北市的市長），（去投票），你會成為候選人嗎？，（我會當投票的人）。」謝龍介口中的＂機密消息＂就是問卓榮泰是否要參選台北市長 對此卓榮泰頻頻否認（圖／民視新聞）不是第一次被點名，但是行政院長卓榮泰答案可沒變，他絕對不會是候選人，只會去投票選出台北市長。行政院長卓榮泰vs.立委（國）謝龍介：「所有曾選過台北市長的人，我看起來，從陳水扁總統到馬英九總統，到蔣萬安到柯文哲主席，大家要選之前，70、80次都說不是，（只有委員最勇敢），所以你今天只有說，第一次說你不是嘛，（我會去投票啊），所以你絕對不會成為，台北市市長的候選人？，（不會）。」謝龍介不死心，繼續追問，還拿之前也說了幾十次不選，但後來都出來選的幾位前台北市長做例子，最後更搬出了這一位。行政院長卓榮泰vs.立委（國）謝龍介：「我心目中覺得清德兄，最後一定會徵召你來參選，......，哦被我猜到了吧，（好險你不是總統哈哈哈）。」卓榮泰被謝龍介多次逼問 最終聽到謝龍介說＂清德兄會徵召你＂讓他忍不住笑場（圖／民視新聞）一句"好險你不是總統"，卓榮泰忍不住笑場，也為民進黨台北市長選戰再添話題。原文出處：謝龍介質詢「機密消息」 卓榮泰被問到笑場了 更多民視新聞報導KMT修國籍法恐釀雙重效忠？ 卓榮泰：當然藍擬修＂國籍法＂護中配參政 卓揆：是以哪國質詢我？若被徵召選台北市長？卓榮泰回謝龍介：我會和總統說不好民視影音 ・ 23 小時前
首2026提名 藍12月將提6首長＋「高雄、屏東」
被視為國民黨大本營的新竹縣，這回2026選戰，縣長之爭陷入3搶一局面，副縣長陳見賢今天帶著正副議長、跨黨派議員宣布參戰，連民進黨熱門人選鄭朝方的哥哥都來力挺，另一頭也要參選的徐欣瑩，則在和秘書長李乾龍的餐敘中表態，不過黨主席鄭麗文強調，第一步會由中央提名小組協調，若不成功才會進行初選。TVBS新聞網 ・ 1 天前
誰來接棒盧秀燕 鄭麗文：以勝選為原則
台中市長盧秀燕明年任期屆滿，民進黨中央已提名立委何欣純角逐市長寶座，國民黨人選以立委江啟臣、楊瓊瓔呼聲高，但尚未定案。國...聯合新聞網 ・ 11 小時前
嘉市長選舉》綠營推王美惠 藍營還在等「藍白合」
嘉義市長選舉投票明年11月28日舉行，民進黨已提名立委王美惠參戰，反觀國民黨至今尚未決定人選，讓基層黨員焦慮。國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華今出席黨慶活動時回應，27日已通過縣市長候選人提名辦法，將進行黨內徵詢與協調作業，因可能牽涉與民眾黨「藍白合」，嘉義市現有3名黨內同志表態爭取，將先了解3人意自由時報 ・ 4 小時前
國籍法付委審查! 內政部要求候選人得具結未有中國戶籍.護照
政治中心／綜合報導國民黨修國籍法，要讓中配不用放棄中國國籍就能參政，昨天已一讀付委審查，內政部立刻應對，根據選罷法施行細則，研議新增把國籍刊登在選舉公告上，2026大選就適用，民進黨立委持肯定態度，認為資訊揭露非常重要距離2026大選剩不到一年，代表綠營角逐新北市長的蘇巧慧行程滿檔，跑完學校運動會後，來到宮廟參拜，不少議員與助理緊跟在旁。力拼新北市長的蘇巧慧，扮演母雞帶小雞角色勤跑基層。（圖／民視新聞）民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「未來的話我想這種機會會更多，我也一定會盡全力讓我們明年，民進黨籍的議員，在新北市的選舉當中，可以順利連任，新人當選議會過半。」國民黨強修國籍法，讓中國配偶免放棄中國國籍就能參政。（圖／民視新聞）蘇巧慧母雞帶小雞，力拼2026好成績，不過明年選舉的參選資格，可能出現不少變化，因為國籍法週五已經一讀，後續交付委員會審查，讓中配不用放棄中國籍，就能名正言順參政，內政部也動起來，要求候選人具結國籍，並公開揭露讓選民知道。根據"公職人員選舉罷免法施行細則"，候選人在登記申請調查表時，要具結未在中國設戶籍、未領中國護照，以及不具其他國家國籍，結果必須刊登在選舉公報，2026年選舉就適用。立委（民）黃捷：「內政部接下來要收的選罷法的施行細則，對台灣來說也是一個，行政權可以使用的工具，要求所有具外國籍的，都必須要在選舉公報上面揭露，是不是都已經放棄外國籍了，那當然這個也包括中國籍。」立委（民）賴瑞隆：「我們支持內政部硬起來，來維護國家的尊嚴，確保你是站在台灣這邊，同時能夠守護台灣的利益。」藍營強修國籍法，行政部門提出應對措施，朝野持續角力。原文出處：國籍法付委審查 內政部要求候選人得具結未有中國戶籍.護照 更多民視新聞報導「淡江大橋」路跑活動讓地方中央互槓 蘇巧慧：將持續與交通部溝通民進黨明日之星出現了？「他」將角逐中山大同區議員 背景全曝光齊柏林衛星首度通過台灣、順利通聯 卓榮泰感動發聲了民視影音 ・ 3 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 8 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框
許瑋甯與邱澤昨（28日）在台北文華東方補辦婚宴，星光熠熠，演藝圈眾多好友都來了，豪華陣容宛如三金紅毯，其中最受外界關注的就是超低調夫妻檔林心如、霍建華。兩人並未接受媒體拍照與訪問，全程在場內悄悄現身，卻意外被陳美鳳公開身影。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 天前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 2 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前