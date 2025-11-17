公投綁大選民調5成8贊成 游盈隆：民進黨迎接強烈政治風暴

國民黨立委羅智強等人舉行「恢復公投綁大選，落實直接民權」新國會智庫民調發布記者會。陳品佑攝



2026地方大選啟動倒數計時，立法院在野黨團積極備戰，於本會期續推動「公投綁大選」，要求公投應與全國性選舉合併辦理，對此綠營則提出反對，認為在野黨聯手想藉此影響選舉結果，達到政治目的。針對「公投綁大選」爭議問題，台灣民意基金會今（11/17）公布最新民調，表示超過5成8贊成恢復公投綁大選制度，比不贊成多出30個百分點，民意一面倒向在野黨，如今民進黨站在主流民意對立面，迎接強烈政治風暴。

《公投法》2003年實行以超過20年，原本意旨實現全民參與重大案件的美意，2017年起修法降低公投門檻，且納入「公投綁大選」規定。由於公投案的議題專業度極高且影響廣泛，接下來公投案徒生亂象，發生政治干預、邊投票邊開票等等，為此，執政黨與在野黨對公投綁大選意見產生分歧。

廣告 廣告

台灣民意基金會今日上午發表「在野黨推動恢復『公投綁大選』的民意反應」即時民調，問「最近在野黨聯手推動另一項修法，要恢復『公投綁大選』，也就是，恢復過去公投與選舉一併舉行。請問您贊不贊成？」結果發現：20.2%非常贊成，37.8%還算贊成，14.9%不太贊成，13.5%一點也不贊成，10%沒意見，3.6%不知道。

台灣民意基金會董事長游盈隆解釋，從民調數據來看，20歲以上台灣人，5成8基本上贊成在野黨推動恢復「公投綁大選」制度，2成8不贊成，「贊成比不贊成多30個百分點，民意一面倒站在在野黨這一邊」。

2025年11月公投綁大選最新民調，贊成者比反對者相差30個百分點。台灣民意基金會提供

2025年11月公投綁大選最新民調，贊成者比反對者相差30個百分點。台灣民意基金會提供

游盈隆認為，台灣主流民意期盼恢復「公投綁大選」的看法相當明確，在野黨的主張已獲得社會強烈的共鳴，而民進黨在這項敏感政治議題上，仍選擇放棄自己傳統的堅持，站在社會主流民意的對立面。這無疑是一個已迎面而來的強烈政治風暴。

游盈隆也拿出2024年12月的「公投綁大選」民調數據，看出國人對「公投綁大選」的態度顯得相當穩定，仍是一面倒支持恢復「公投綁大選」。

在野黨推動恢復公投綁大選的民意反應—最近兩次比較。台灣民意基金會提供

他進一步解釋，對比2024年12月與本次民調，贊成「公投綁大選」略減1.2個百分點，不贊成明顯減少3.5個百分點，這一來一往，使贊成者比不贊成者多達30個百分點。

另外，2022年10月迄今，有關「公投綁大選」三次全國性民意調查結果，可清楚地發現，贊成恢復「公投綁大選」一直維持在5成8上下，是一個壓倒性多數，而不贊成者則是穩定下滑，現在就是最低的時候，只有2成8。

國人對恢復公投綁大選的態度—最近三次比較。台灣民意基金會提供

進一步分析，無論年齡、教育背景、職業，都呈一面倒贊成「公投綁大選」，不過，從政黨支持傾向看，執政黨與在野黨支持者在這項議題立場上涇渭分明，但民進黨支持者有高達三成九力挺「公投綁大選」，再加上中性選民遠超過半數支持，這就使得支持「公投綁大選」出現一面倒狀態。更具體地講，民進黨支持者，3成9贊成，5成不贊成；國民黨支持者，7成2贊成，1成7不贊成；民眾黨支持者，8成2贊成，1成4不贊成；中性選民，5成6贊成，2成2不贊成。

若從地緣政治來看，各地贊成與不贊成比例差距都呈現一面倒支持「公投綁大選」。台北市，5成9贊成，3成2不贊成；新北市，5成2贊成，3成不贊成；桃竹苗，6成贊成，2成6不贊成；中彰投，6成3贊成，2成7不贊成；雲嘉南5成7贊成，3成不贊成；高屏澎，5成3贊成，3成1不贊成；基宜花東金馬，6成8贊成，2成1不贊成。就算是賴總統的發跡地台南市，也出現5成8贊成，2成6不贊成。

訪問期間是2025年11月10-12日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-framerandomsampling），市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

更多太報報導

日中局勢升溫 賴清德籲中國克制展現大國風範「別成麻煩製造者」

馬英九轟高市早苗躁進 賴清德：在野黨應尊重日本政治

政院版《財劃法》週四討論 卓榮泰：全面迎戰在野黨動作