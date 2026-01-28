「公投綁大選沒有不支持空間」 游盈隆：2018是噩夢、制度已修正

中選會主委被提名人游盈隆。李政龍攝



立法院內政委員會今（1/28）天進行中選會人事案審查，針對公投綁大選恢復，中選會主委被提名人游盈隆表示，沒有不支持公投綁大選的空間，2018年邊投邊開確實是噩夢，但現在已經修法，比如公投公告到投票的期間延長到三個月，已經可以減輕選務負擔。

內政委員會今天進行中選會人事案審查，民進黨立委黃捷在質詢時提到，藍白力推不在籍投票，但內政部2021年有做過統計，如果實施不在籍投票，雙北大概有37.4萬人申請、台中26.5萬人、桃園26萬人，全部加起來大概有百萬人以上。游盈隆認為，距離年底大選只有10個月左右，「直覺上是不可能」，而且沒有任何一個地方選舉委員會同意年底實施。

黃捷接著提到，游盈隆一直支持公投綁大選，未來上任後還是支持？游盈隆回應，當然支持，而且沒有不支持的空間，因為法律已經修正。

黃捷追問，公投綁大選在2018年曾經發生過邊開票、邊投票，還有開票到半夜3點，未來中選會如何解決？游盈隆說，直接民主是民進黨的核心價值，過去身為民進黨黨員，他實際參與相關事務，也看過無數民主前輩為實現公投制度而犧牲奉獻，因此非常支持公投制度。

游盈隆坦言，「2018年是一個噩夢」，但噩夢的背後有一些因素，像是當年有10項公投，選委會公告後，只剩一個多月時間就要投票，所以造成整個秩序大亂。他認為，目前已修法將公投公告到投票的期間，從一個月延長為三個月，這是一項重要的制度調整，另外，過去要求2分之1公教人員負責選務，現在也調整到3分之1，減輕選務負擔。

