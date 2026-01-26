公投綁大選、不在籍投票 中選會公聽會 7委員意見分歧

行政院提名中選會7名委員，立院26日舉行審查公聽會，面對「公投綁大選」、「不在籍投票」2項議題，被提名人意見分歧。圖為行政院祕書長張惇涵（右四）日前率中選會委員被提名人拜會民眾黨團。（本報資料照片）

行政院日前經朝野黨團推薦，提名中選會7名委員，立院26日舉行審查公聽會。面對「公投綁大選」、「不在籍投票」2項議題，被提名人意見分歧，綠營推薦的律師黃文玲說，公投與一般性選舉應有所區隔，且不宜倉促推動不在籍投票；藍營推薦的學者蘇嘉宏認為，應在確保選舉公平、祕密與安全性前提下評估「移轉投票」可行性。

立院昨舉行中選會人事案公聽會，主委被提名人游盈隆書面資料中表示，「不在籍投票」和「公投綁大選」都是必須積極面對、妥善處理的工作。

黃文玲提及，公投是就事論事的政策選擇，若「公投綁大選」，有可能轉化為政治表態或陣營對決的延伸，因此認為公投與選舉應有所區隔；另在立法程序尚未完備、配套機制尚未成熟，且尚未就我國特殊風險完成制度性評估前，不宜倉促推動「不在籍投票」。

輔英科技大學教授蘇嘉宏則認為，政府與選務機關應積極研議更具可近性、可靠性的投票機制，在確保選舉公平、祕密與安全性的前提下，評估各種「移轉投票」、「通訊投票」或「駐外投票」，以及在科技網路上應用的可能性。

因政院此波提名前先徵詢在野意見，並依政黨比例提名人選，因此藍白推薦的專家學者，包括文化大學廣告學系教授鈕則勳、東吳大學政治學系退休教授謝政諭、真理大學法律學系教授吳景欽皆認為是遞出橄欖枝，未來可沿用至大法官、國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名。

但民進黨推薦的律師洪偉勝擔憂，若最後只通過特定政黨推薦人選，恐違背《中選會組織法》要求的政治中立；且大法官提名人選是經過民團推薦，若要適用政黨推薦機制，他持保留態度。