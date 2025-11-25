公投綁大選 利大於弊

（圖／本報系資料照）

立法院三讀恢復公投綁大選，有人說是「打破鳥籠、還權於民」，也有人擔心重演2018年的選務亂象。其實，冷靜看幾個關鍵問題，就會發現：公投與大選合一，利大於弊，關鍵不在制度本身，而在我們是否把它辦好。

公投綁大選最大的好處，就是可大幅提高投票率。人民只要出門一次，就能同時「選人、投事」，對上班族、年輕人都方便得多。投票率高，結果才能真正反映多數民意，這才是民主制度的精神。尤其公投年齡降到18歲，本來就是希望更多年輕人參與，公投拆開單獨投則易把原本願意投票的年輕人擋在門外。

廣告 廣告

把選舉與公投放在同一天，還有一個很實際的好處，就是能減少政治動員、節省大量預算。選舉幾乎兩年一次，如果再另外辦公投，政府得再編一筆經費，政黨也得再動員造勢，社會整年都被政治拉得緊繃，對民生與經濟都不是好事。整合在一起，不只省錢，更能降低政治對日常生活的干擾，讓公共討論回到理性、務實的軌道。

有人質疑，公投綁大選「不是國際主流」。但各國國情不同，制度設計要看民情。國外「非主流」，不代表在台灣就不適合。只要能讓更多公民理性參與、結果更貼近民意，就是對台灣民主有利的制度。

至於2018年「邊投票邊開票」的爭議，更應回到選務專業來解決。投票截止才能開票，本來就是鐵則；當年問題出在選務規畫與人力調度，而不是公投綁大選這個概念本身。與其因噎廢食，不如要求中選會精準估算作業時間，增加人力與投開票所，讓流程順暢，亂象自然不會重演。

「選人」與「投事」會不會互相牽動？其實不會。公投與大選同一天舉行，只是多領一項選票，並不會改變選民原本對候選人或議題的判斷。選民本來就是同一群人，政黨對重要政策本來也會表態，把公投拆到另一個日子，只會變成少數鐵粉與被動員的人出門投票。讓所有選民在同一天，同時對候選人與重大議題表達意見，反而能讓結果更全面、更能反映真正的民意。

民主沒有「最多」，只有「更多」的參與。只要選務規畫完善，程序公開透明，再加上選務機關秉持中立執行職責，公投綁大選不但能提高投票率，也能減少動員成本、節省公帑，更貼近台灣的實際國情。下一步，應該是把選務配套與行政中立落實到位，而不是再把公投關回鳥籠。（作者為前立法院法制局局長）