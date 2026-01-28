公投綁大選「沒有不支持空間」 游盈隆直言：2018是噩夢、制度已修正

中選會主委被提名人游盈隆指出，公投綁大選「沒有不支持空間」，他也直言：2018十個公投案是噩夢、但制度已修正。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 立法院內政、司法及法制委員會今（28）召開聯席會，審查行政院函送的中央選舉委員會委員提名名單。民進黨立委黃捷質詢中選會主委被提名人、台灣民意基金會董事長游盈隆，就「公投綁大選」立場及2018年選務亂象如何避免重演提出質疑。

黃捷指出，游盈隆過去一向支持公投綁大選，詢問其若未來上任後，是否仍維持相同立場。對此，游盈隆回應表示，他支持公投綁大選，而且「也沒有不支持的空間」，因為相關法律已經通過。

黃捷進一步追問，既然藍白陣營再次強行通過公投綁大選，未來中選會要如何務實解決2018年曾發生的「邊投票、邊開票」、開票至凌晨三點，以及因人綁事導致公投議題無法充分討論等問題，避免影響選舉結果。

游盈隆回應指出，直接民主是民進黨的核心價值，他過去二十多年身為民進黨黨員，實際參與相關事務，也看過無數民主前輩為實現公投制度而犧牲奉獻，因此他對公投制度本身高度認同。

不過，黃捷再度強調，並非質疑公投制度本身，而是關切選務機關如何防範2018年「噩夢」重演，這正是中選會最重要的責任。

游盈隆直言，2018年確實是一個「噩夢」，而該次混亂的形成，與多項條件有關。他指出，當年共有十項公投，在中選會公告後僅一個多月就要投票，導致整體選務秩序大亂。其後，經過朝野幾年來的共同體認，已修法將公投公告到投票的期間，從一個月延長為三個月，這是一項重要的制度調整。

游盈隆也提到，過去龐大的選務工作，一半必須由公教人員負責，相關規定也已修正，改為只需三分之一由公教人員支援，藉此減輕選務負擔。

黃捷最後表示，既然公投綁大選是游盈隆的立場，也是未來的責任，希望他能承諾，在其任內絕不再發生2018年的選務噩夢。游盈隆回應表示，將「盡力而為」，黃捷則當場要求他務必記住這項承諾。

