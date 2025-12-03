「公投綁大選」立院三讀過關 賴清德公布修法批示選務機關審慎因應

立法院日前三讀通過《公民投票法》第23條修正案，即恢復「公投綁大選」。今日總統賴清德依法公布修正條文。（本刊資料照）

立法院日前三讀通過《公民投票法》第23條修正案，即恢復「公投綁大選」。今（3日）總統賴清德依法公布修正條文，並批示行政部門審慎因應過去公投綁大選，造成的務部工作加重及投開票流程失序。

在野藍白憑藉多數民意支持，在擁有國會多數席次下，聯手三讀通過《公民投票法》第23條修正案，規定中選會應於公投案公告成立後3至6個月內舉行投票，期間若有全國性選舉應同日舉行，另外公投日為應放假日。完成民進黨遲遲未兌現的恢復公投綁大選承諾。

廣告 廣告

總統府發言人郭雅慧表示，立院11月26日咨請總統公布《公民投票法》第23條修正條文，總統已在今日公布。

郭雅慧轉述，賴清德在核批該公布案時，批示「鑒於公民投票與全國性選舉一併舉行時，曾造成選務單位沉重負擔及投開票流程失序，請中選會及地方選務機關審慎因應，務求選務運作安定順利，確保選舉公正進行。」總統府祕書長潘孟安已將總統批示內容函致行政院，請相關單位妥為應處。

更多鏡週刊報導

從台灣有事到尊重理解中國 百萬網紅解讀高市早苗發言：不想當正義使者

淡水停水6天「居民拿貓砂小便」 補償機制出爐！市府要出包廠商1對1賠償

老婆突襲捉姦？短裙妹高樓爬窗脫逃「打滑險墜落」 驚悚過程全都錄