公投綁大選1／憲訴法公投連署反應熱 無法綁九合一投票恐成致命傷

人民作主志工團正發起廢止《憲訴法》修法、《選罷法》修法公投電子連署。（翻攝自人民作主志工團臉書）

人民作主志工團正在發起廢止《憲訴法》修法、《選罷法》修法公投，號召民眾參與電子連署，近日掀起連署潮。本刊調查，《憲訴法》的連署截止日期為明年1月31日，因電子連署查對較為快速、無須發至地方選委會處理，預計兩週就能查對完，若無需補件就成案，依法投票將落在5月底至8月底之間，若經過補件成案，投票日依法可能落在7月中到10月上旬之間，無論如何都無法「公投綁大選」與明年底的九合一選舉一起投票。

藍白去年在立法院強勢通過《憲訴法》卡死憲法法庭，今年又二度修正《財劃法》，讓政院直呼違法、無法執行，為了解決憲政僵局，人民作主志工團先提出《憲法訴訟法》公投訴求「廢止憲法法庭法官人數門檻限制」，連署期限至明年1月31日，後又提出《公職人員選罷法》公投3案，分別訴求廢止「罷免提議需附身分證影本」、廢止「罷免連署需附身分證影本」、「偽造假冒個資連署刑責」，連署期限至明年3月底。

廣告 廣告

4案連署門檻皆為29萬3,228人，人民作主志工團日前指出，近來連署甚熱，截至12月8日下午，廢止憲訴法修法公投連署人數已破6萬人。

以台灣過去公投經驗來看，有通過的7案都是在2018年公投綁大選時衝出高投票率而過，若公投未綁大選，無法通過的機率極高，然而有機會打破憲政僵局的《憲法訴訟法》公投，因連署截止後，法定查對期60天，這是首次電子連署查對，無往例可循，推估約2週就能完成，若無需補件就成案，依規定需要在3個月起至6個月內舉行公民投票，因此投票日期雖估將在明年5月30日到8月22日之間。

若須補件，則依法於30日內補件，加上查核時間約1週，補件通過成案後，投票日則可能落在明年7月18日至10月10日間。明年九合一則將在11月28日進行，因此《憲訴法》公投註定無法公投綁大選。

圖表由Gemini生成，本刊美術組後製。

更多鏡週刊報導

公投綁大選2／憲政僵局難解 民進黨盼公投「提了就要過」

「公投綁大選」立院三讀過關 賴清德公布修法批示選務機關審慎因應

重演邊開邊投？立法院三讀修《公投法》 藍白聯手修「公投綁大選」