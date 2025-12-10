公投綁大選2／憲政僵局難解 民進黨盼公投「提了就要過」

人民作主志工團發起廢止《憲訴法》修法的公投，預計明年5月到10月之間投票。（本刊資料照）

為了打破當前憲政僵局，人民作主志工團發起廢止《憲訴法》修法的公投，預計在明年5月到10月之間投票，剛好與明年11月28日的地方大選無法合併投票。民進黨人士指出，民進黨尊重公民與公民團體的意志，但也希望最終目標能夠成功、公投可以通過，希望大家步調一致，否則若分散了力量，最後可能反倒是讓在野黨撿了便宜。

過去公投有「雙二一」的高門檻限制，必須「投票率過半，且有效票過半同意」才算通過，在雙二一門檻的限制下，公投即使綁大選也難以通過，包括2004、2008年的強化國防、討黨產、入聯公投等都未通過。

2017年立院修法，將公投門檻調整為「有效同意票數大於不同意票，且有效同意票數達到投票權人總額1/4以上」，隔年就迎來了公投狂潮，當年的公投恰好與九合一選舉合併舉辦，共有10個公投提案成案、進入最後投票，2018年的公投投票率落在54.51～55.89％之間，有7案通過、3案不通過。

因2018年公投狂潮造成民眾投票大排長龍，到了開票時間仍投不完，最後形成「邊投邊開票」亂象，2019年立院再修《公投法》，設計兩年一次的公投日，將公投與大選脫勾，2021年公投在野黨提出重啟核四等四大公投案，當時行政部門以「四個不同意」炒熱議題且形成藍綠對決，在公投單獨舉行、未綁大選的情況下，投票率顯著下降至41％。2025年的公投日，有「重啟核三」一案，但投票率更低僅29.53％，提案未通過，

本刊調查，民進黨內目前雖沒有放棄透過公投來替當前的憲政僵局解套，高層也有下令著手了解公投的相關規範，但研究後發現，公投的通過與否，與門檻下修及是否併大選有直接關聯。若未綁大選投票率下降，即使門檻相對寬鬆，公投未通過的機率仍是很高。

一黨內人士直言，公投如果提了，就是要過，若提案了但無法綁大選，將大幅降低通過機率，因此無論是提出時程或題目設計，都需要好好思量。

