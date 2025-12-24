公投複決違憲的憲法裁判 翁曉玲：「憲政黑暗時期」的非常手段

藍軍提案修法，主張憲法法庭的判決可以交由人民公投複決，翁曉玲今天指出，這是在「憲政黑暗時期」不得已的非常手段。（圖：翁曉玲臉書）

5名大法官日前判決《憲訴法》部分條文牴觸憲法，應自判決公告之日起失效，讓國民黨相當不滿，昨天在立法院提案修改《公投法》，主張憲法法庭的判決可以交由人民公投複決。立委翁曉玲今天（24日）表示，這是在「憲政黑暗時期」不得已的非常手段，讓人民得經由公投方式，來否決違反多數民意且具有重大明顯瑕疵的憲法法庭裁判。

翁曉玲今天在臉書貼文指出，從大法官違反全國八成民意作成「實質廢死判決」，繼而宣告「國會改革法案」違憲，明顯違反權力分立與制衡原則、僭越立法權後，她就十分憂心，依照這種情勢發展，大法官會無法無天，毫不受控，總有一天會成為「毀憲怪獸酷斯拉」，於是先前就已醞釀、撰寫人民公投複決憲法判決的法案，讓人民得經由公投方式，來否決違反多數民意且具有重大明顯瑕疵的憲法法庭裁判。

翁曉玲說，這法案一直放在她的檔案夾內沒有提出，因為她多少對大法官還存有一絲的敬意，還期待他們有一絲風骨，想再多觀察他們的言行，想說無論政治環境如何惡劣，大法官們身為「憲法守門人」，至少還能堅守正義的最後一道防線，不至於墮落淪為當權者毀憲亂政的鷹犬。沒想到這一天這麼快的到來，大法官竟然罔顧憲訴法的規定作出了「5人判決」，讓她徹底對這群大法官失望至極。大法官已不是大法官，而是毫無司法靈魂、群魔亂舞的大法師！

翁曉玲表示，現今沒有任何一個民主法治國家的總統會不公布國會通過的法律、閣揆會不副署法案、更沒有憲法法庭會公然踐踏法庭正當程序規定，在大法官不足額的情況下，擅自作成憲法裁判。從來沒有想到過的毀憲亂政行為，竟然發生在行憲78年的我們國家「中華民國」。

翁曉玲最後感嘆，這是何其悲哀的事！當所有權力制衡機制被癱瘓、被淘空，人民最後只能被迫對抗司法潰堤的洪流，訴諸自力救濟，展現國民主權意志，啟動防衛性民主的最後手段：「行使公投權」，用更大的民主力量來否決違憲的憲法裁判， 告訴大法官，你們不能亂來。