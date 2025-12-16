公投連署潮 申辦自然人憑證暴增 部分戶所「用罄」 內政部：已協調加速產製

「自然人憑證」竟然申辦到缺貨！受到公投電子連署帶動，全台爆發搶辦潮，導致部分戶所掛出「用罄」公告。內政部表示緊急協調中華電信，已每天增產五千張補貨。也提醒民眾，出發到戶所前最好先確認，以免白跑一趟。

公投電子連署帶動申辦潮，部分戶所自然人憑證庫存告急。（圖／TVBS）

受到公投連署帶動，全國出現自然人憑證申辦熱潮。根據統計，僅在11月底的13天內，發卡量就突破7萬7千張。以台北市信義區戶政事務所為例，記者上午9點50分抵達時還有少量庫存，但短短20分鐘採訪結束後，現場就已貼出「用罄」公告，一張難求。

台北市信義區戶政事務所秘書張淑慧說：「在11月底、12月初的時候，就突然比平常的量多大概兩到三倍，如果民眾要前來，之前還是先打電話來做一個查詢，以免到時候撲空。」

這波搶辦潮的主因，源自民間團體發起廢止《憲法訴訟法》與《選罷法》修法等共4案公投，且首度採取須以「自然人憑證實體卡」驗證的電子連署，有別於過去提供身分證影本的方式。由於《憲訴法》公投連署截止日期為明年1月31日，不少民眾趕著辦卡參與。

戶政事務所貼出「自然人憑證空白卡用罄」公告，避免民眾撲空。（圖／TVBS）

台北市松山區戶政事務所也面臨同樣狀況，甚至直接在Google地圖上更新狀態，標註「用罄」避免民眾白跑。台北市松山區戶政事務所秘書張麗娟說：「我們是禮拜一中午就用完了，以前平均大概一天三、四十，那目前增多大概八、九十，如果有表達的民眾，大部分說的是增加的部分，大概就是要連署。」

雖然部分民眾表示辦卡是為了報稅、出國或金融業務，但也確實有不少人坦言是為了響應公投或聽從市議員建議而來。

內政部承諾每日增產五千張補貨，以緩解全台搶辦自然人憑證熱潮。（圖／TVBS）

針對卡片短缺問題，內政部表示已緊急協調負責製卡的中華電信加速生產，自15日起每日供應至少5000張卡，並依申辦量動態分配至全國戶所。事實上，自然人憑證用途廣泛，除了公投連署，還可用於線上報稅、查詢勞保勞退專戶、申請換發護照或戶籍電子謄本等。民眾只要年滿18歲，攜帶身分證正本、工本費250元及E-mail信箱，即可至任一戶所臨櫃辦理。

