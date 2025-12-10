公投電子連署熱自然人憑證缺貨 內政部補卡9萬張

（中央社記者高華謙台北10日電）4案公投正進行電子連署，近期申請自然人憑證實體卡人數暴增。內政部說，目前約20個戶政事務所面臨庫存告急，主要集中於台北、台南及台中等地，已緊急協調加速生產，今天起陸續補9萬張，確保供卡無虞，請民眾放心。

民間團體「人民作主志工團」針對立法院去年三讀修正通過的憲法訴訟法、選舉罷免法共提出4案公投。憲訴法公投訴求廢止憲法法庭法官人數限制，連署期限自今年7月底至明年1月底，這是史上首次採電子連署的公投案，截至12月8日已破6萬人連署。

此外，選罷法公投共3案，訴求廢止罷免提議與連署需附身分證影本、以及冒用個資連署的刑責規定，連署期限自今年9月底至明年3月底，同樣以電子連署為主。這4案的連署門檻都是29萬3228人以上。

根據內政部憑證管理中心統計資料，光是昨天，全國自然人憑證發卡量就達5165張，其中又以新北市板橋戶政事務所發出157張最多、其次為台北市中正區戶政事務所129張。

人民作主志工團昨天透過社群網站臉書（Facebook）表示，包括台北市、桃園市、台中市、台南市、屏東縣、宜蘭縣等地戶政事務所出現自然人憑證缺卡、或即將缺卡狀況，呼籲民眾出發前務必先電話確認，避免白跑一趟，或前往鄰近行政區申辦。

內政部回應，為因應每日申辦人數波動，全台戶政事務所常態維持約5萬張空白卡庫存（約5日發卡量），卡管中心也備有同等庫存以供隨時調度。

內政部說，但自11月28日起申辦需求顯著激增，每週申辦量更較往年成長4倍。目前約有20個戶政事務所面臨庫存告急，主要集中於台北、台南及台中等申辦量較大的直轄市。針對此波需求高峰，內政部已緊急協調負責製卡的中華電信加速生產。

內政部表示，卡管中心近期每週出貨近1萬張卡片，並自今天起陸續補貨9萬張，以確保卡片供貨無虞。卡管中心也隨時掌握全國各戶政事務所467套自然人憑證發證設備情況，但自然人憑證得跨戶政事務所申辦，呼籲民眾不須集中於戶籍所在地戶政事務所辦理，也請各戶政事務所視情況向內政部申請增設臨時櫃台，以供民眾申請。

內政部強調，卡片生產都有既定排程，發卡數量並無上限，將全力確保供卡無虞，請民眾放心。（編輯：蘇志宗）1141210