公投首採電子連署帶動自然人憑證申辦潮 戶政事務所出現「卡荒」

近期不少公投案首度採用「電子連署」方式，帶動自然人憑證申辦熱潮，全台申請人數暴增，甚至一度傳出部分戶政事務所出現「卡荒」，對此內政部已陸續補9萬張晶片卡，而民眾也可跨戶所申辦。

不少民間團體發起廢止憲法訴訟法與選罷法修法等4案公投，並首度採取以自然人憑證實體卡驗證的「電子連署」。根據內政部資料統計，11月底起短短13天內全國自然人憑證發卡量已突破7萬張，還有部分戶政事務所出現缺卡的狀況。

內政部表示，目前已陸續補9萬張晶片卡，也提醒民眾可跨戶所申辦，避免集中在戶籍地戶所。自然人憑證用途廣泛，不僅限於公投連署，還可以線上申報綜所稅、地方稅，免費查詢個人信用報告等，也提醒民眾「憑證不外借、密碼不透露」，避免衍伸個資外洩或法律責任等風險。

