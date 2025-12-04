公投「痛鞭」詐騙性侵虐童犯 藍委推鞭刑入法＋明年公投

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨立委洪孟楷3日開記者會再提對詐騙犯施以鞭刑處罰主張，同時虐童、性侵等重大罪刑一併適用，他也宣布積極與專家學者研議，在下會期提出法案，考慮明年推鞭刑公投，讓國人表態是否在刑法增加鞭刑嚇阻犯罪。

洪孟楷與被害者家屬、被害人權益相關團體共同開記者會，被害者遺屬出席包括師鐸獎案遺屬張介能、新北校園割喉案楊爸爸、陸正案弟弟陸定、台南殺警案遺屬涂怡婷、新北殺警案遺屬劉祉源等人，藍委立委許宇甄、牛煦庭、蘇清泉、羅智強也出席支持鞭刑入法。

洪孟楷說，白玫瑰去年站上凱道拒絕廢死大法官，一年過去立法院兌現承諾，否決支持廢死大法官被提名人，但仍看不到行政部門的任何檢討或回應，超過8成民意反對廢死，政府是否有真正聽見？

洪孟楷說，被害人權益保障沒有進展，卻看到檢察總長為關最久的死囚提出非常上訴、2018年華山大草原分屍案罪嫌免死、17年前姊弟戀談分手就勒死女友的桃園李姓男子假釋再犯，現在中選會又沒收反廢死公投，等於向所有被害者關上大門。

洪孟楷參考新加坡鞭刑經驗，他強調，新加坡經驗明確說明，真正有效打詐，必須以強而有力的刑度，讓犯罪者害怕。民調也顯示有7成以上民眾支持更嚴格刑罰，。鞭刑與死刑核心目的，是讓犯罪者恐懼，知道國家會替被害者討回公道，同時主張以鞭刑阻絕詐騙，也提出虐童、性侵等重大罪刑也應適用，並考慮明年推鞭刑公投。

