公教人員停砍退休金三讀 教師團體肯定

即便朝野意見不同調，公教人員退休金停砍修正案仍在今天(12日)於立法院三讀。對此，全教總、全教產都表示肯定，認為這項修法除了保障公教人員基本退休生活，也是穩定公職人員與教育現場的重要一步。

立法院12日三讀公教人員退休資遣撫卹條例修正案，也就是停止逐年調降退休金所得替代率。

全教產表示，歷經多年奔走、陳情與退休金制度辯證，攸關教師權益的《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第37條、第38條與第67條等關鍵條文修正，不僅停止「月退休金逐年遞減」的制度，也恢復「月退休金隨物價指數調整」，讓現職及已退教職人員的退休生活能有一定的品質。

全教總同樣對三讀修正案予以肯定，並表示下階段會持續爭取返還年資補償金。全教總理事長侯俊良：『(原音)我們肯定這樣的修法，這樣對保障公教人員的退休是有所幫助。第二部分，我們認為在年改討論過程中，包括補償金是下階段朝野立委應該去處理；補償金更不公平正義，軍人保留、公教人員卻刪除，(民國)108年(2019年)之前公教人員有、108年後沒有，存在不公平，接下來要處理。』

另外在關於撥補的部分，全教總指出，停止調降替代率僅是檢討年改的第一步，政府必須同步負起雇主責任，依法編列預算撥補退撫基金，他們籲請朝野委員積極監督政府採取對財務最有利的「十年撥補方案」(公教合計共需新台幣3,370億元)，而非總支出更高、延長不確定性的二十年方案(4,120億元)。

全教產則指出，政府身為軍公教雇主，就有法定義務要撥補，不應該扭曲法令誤導民眾。全教產也請銓敘部如果因停砍年金要增加撥補新台幣3,600億，就把它平攤到50年撥補，一年是72億，和勞保一年1,300億相比是小巫見大巫。全教產認為勞保、老農年金都有撥補，軍公教也有繳稅，應該一視同仁，而不應被汙衊跟歧視。(編輯：沈鎮江)