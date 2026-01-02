公教人員專屬年金險「安享穩年」專案 台灣人壽獨家承作

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金(2891)子公司台灣人壽獲行政院人事行政總處核定，獨家承作「115至117年全國公教員工年金保險方案」，為逾50萬公教族群，包含公教人員及其配偶、子女、父母三代，量身打造專屬「安享穩年」年金保險專案，首波推出「台灣人壽金安享利率變動型年金保險」，提供公教族專屬退休保障。

臺灣即將邁入超高齡國家，加上退休公教人員年金所得替代率逐年調降，更須提早開始進行退休準備，並長期規劃。台灣人壽「安享穩年」年金保險專案首波推出「台灣人壽金安享利率變動型年金保險(金安享利)」，以長期穩健為設計核心，採利率變動型年金架構，透過宣告利率機制累加保單價值，年金活到老領到老；該商品提供多元彈性繳費，未來也將提供數位投保，24小時均可線上投保。

廣告 廣告

台灣人壽舉例，公教人員40歲林小姐投保「金安享」，每年繳費6萬元、繳費20年，在宣告利率2.40%的假設情境下，至 65 歲退休時，可累積約172萬7,591元的年金保單價值準備金。屆齡退休後，林小姐可依個人退休規劃，選擇一次性領回，或轉換為年金分期給付；若選擇分期給付並採「保證期間20年」，每年可領取年金約7萬2,105元，若在保證期間身故，未領取部分仍可依約給付，藉此轉嫁長壽風險，降低一次性領回資金過早用罄的不確定性，也可保障家庭的穩定現金流，安心享退無煩惱。

台灣人壽表示，為協助公教族群及家人打造安心的退休支柱，年金專案除了公教人員本人可投保，也開放其配偶、子女、父母及配偶父母投保，提供老中青退休與長期保障布局，既可照顧自己、也照顧家人。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣真的降價了！智利櫻桃出現甜甜價

打臉文！中國拼出EUV原型機大突破？ ASML CEO不忍全說了

取消赴日行程的中國人去哪裡？ 中媒曝 : 為了要看雪、全去「這地點」

晶片新聖地不在台灣？這公司送1設備上太空 晶片純度比地球高4千倍

