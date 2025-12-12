公教人員年金停砍最快今三讀 Yahoo民調看法曝

立法院長韓國瑜昨天召集黨團協商停砍公教人員年金的修法版本，由於朝野無共識，院會最快可能今天三讀。對此，Yahoo奇摩發起網路民調，調查網友們的看法。

立法院11日針對中央政府總預算案、公職人員選罷法、公務人員退休資遣撫卹法等法案召開黨團協商， 立法院長韓國瑜（右）主持會議。（中央社）

Yahoo奇摩10日發起「國民黨提案「停砍公教年金」12日表決，你的看法是？」網路民調，截至今天（12日）上午10時30分，已有超過9300人參與投票。

對於「國民黨提案「停砍公教年金」將在12日表決，你的看法是？」有45.9%的網友非常贊成停砍，有10.8%的網友還算贊成停砍，有7.8%的網友不太贊成停砍意，有24.1%的網友完全不贊成停砍，不知道／沒意見的網友占11.4%。

有網友留言表示，「這是工作契約的問題，當初入此行就依契約行事，政府不能毀約」。但也有人留言，「少子化愈來愈嚴重了，憑什麼要求自已下一代要為自已這一代人買單。」

立法院司法及法制委員會11月5日、6日先後初審通過國民黨立委等所提停砍公教人員年金的公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案。草案11月11日交付協商，經過1個月協商冷凍期，最快12月12日後，立法院會即可處理。韓國瑜昨天上午為此召集朝野黨團協商。

國民黨團版本主張自民國113年開始，年金所得替代率不再逐年下降。黨團書記長羅智強說，停砍公教所得替代率，不是要恢復到2018年以前的水準，而是砍過頭已經造成國家文官崩壞，國考報考人數從30萬人跌到今年的11萬人，導致找不到老師、無法培育人才的重大危機。希望民進黨瞭解公教人員是國家基底，要好好照顧。

民眾黨團副總召張啓楷說，公教人員約三分之一的退休金已被砍掉，修法不是要改回來，只是停砍。民調顯示年輕人、現職公教人員都支持停砍。民眾黨修法非常明確，要求今年底就不要再往下砍。

民進黨團總召柯建銘說，他百分之百贊成公教人員是國家的重大基底，但年金改革已經改過，現在卻要回頭，會造成年金提早破產，這是公平性的問題。希望國民黨不要為了討好，破壞國家制度，「我們沒辦法接受」。

由於各黨團無法達成共識，韓國瑜最後表示，全部送院會處理。