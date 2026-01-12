公教停砍退休金「還得等半年重審」！藍營砲轟拖時間 考試院回應了

立法院通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案，停砍公教年金，銓敘部指出，因需要重新審定近18萬已退休公務人員的所得替代率，系統調整約需半年時間，因此暫時先依原規定發給退休金。而面對國民黨立委質疑時間拖太久，考試院秘書長劉建忻今（12）日對此表示，要讓公務同仁有合理執行時間，參考過去重新核算的時程，推估半年是合理的。

立法院司法及法制委員會邀請考試院秘書長、銓敘部長、行政院人事行政總處人事長、內政部、教育部、行政院主計總處，針對「立法院通過之警、消、公、教退休金改革法案之具體執行措施」，進行專題報告。

國民黨立委吳宗憲、翁曉玲等人表示，重新審定所得替代率為何需要半年，質疑時間拖太久；銓敘部長施能傑指出，在去年《警察人事條例》通過後，也花了半年時間進行調整，因為需要重新寫程式、廠商溝通與逐一測試程式等，現在有近18萬退休公務人員需重新審定，在完成前暫依原規定發給退休金，沒有拖延一事。

劉建忻也回應，審定本身就是執行法令的第一步，這需要時間，不能出錯也不能讓同仁過勞、倉促上路，要有合理執行時間；參考過去107年年改重新核算時間，還有去年《警察人事條例》修正，推估半年的時間是合理的。

