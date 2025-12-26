公教團體：明年還砍年金 提訴訟一定贏

全國公務人員協會前理事長李來希26日表示，明年1月如果還是繼續砍年金，等於侵害個人財產權，可提出行政訴訟，一定會贏。圖為民團籲停砍年金。（本報資料照片）

全國公務人員協會前理事長李來希26日表示，行政院長副署停砍年金，就讓退休公教人員取得法律上的請求權，明年1月如果還是繼續砍年金，等於侵害個人財產權，可以提出行政訴訟，一定會贏。

李來希指出，一如預期，公教退撫法案通過後行政院屢屢放話院長不會副署，當時他曾說，依照憲政體制，立法院通過的法案，總統沒有沒收不公布的可能，行政院院長也沒有不副署的空間，頂多只是拖延或是拒絕執行而已，現在果不其然。

他說，《警察人事條例》修正案與公教人員退撫修正法案有著本質上的不同，前者需要增加預算用來提高所得替代率，且有獨厚警消人員恐違反憲法平等原則的疑慮，後者要求的只是停止逐年遞減退撫所得，沒有增加所得，政府不需要編列預算支應，不違反預算法，不管是行政院還是考試院，都沒有提起釋憲的基礎。

李來希說，現任8位所謂的大法官就是當年說年改符合社會公益，溯及既往砍人退休金合憲的大法官，現在主客易位，同樣的議題，同樣的審理案件當事法官，「總不能說砍退休金合憲，停止持續砍退休金違憲吧？」我們就等著看這幾個所謂的大法官們會不會自己打自己的臉，如果真的是這樣，「那就只能靠未來的選舉定生死了！」

由於《憲法訴訟法》才被5名大法官宣布違憲，引起外界批評不斷，如今公教年金修法也即將重返憲法法庭，教育圈對停砍年金修法的後續結果，普遍不樂觀。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，停砍年金修法已經在立法院三讀通過，但執政黨就是不處理，如果再繼續拖延下去，必然會影響公教人員對政府的信心，「政府真的依法處理就好」，現在做出太多政治動作，只是繼續強化社會對政府的不滿。