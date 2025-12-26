公教年改修法爭議 賴清德：支持行政院聲請釋憲

總統賴清德。總統府提供



針對立法院日前三讀通過修正《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，總統賴清德今（12/26）日依法公布並作出批示，稍早在臉書發文，表態支持行政院長卓榮泰依循憲政機制，針對法條涉及違憲爭議之處，提出釋憲及暫時處分的聲請。

賴清德稍早在臉書表態，支持行政院院長卓榮泰依憲政機制，針對修正條文中可能涉及違憲之處，循法定程序聲請憲法解釋及暫時處分，交由憲法法庭作出最終判斷，讓各界有所依循。

賴清德說，退休制度的穩定，是對公教同仁長期付出的承諾，也承載社會對公平與永續的期待；我們必須確保退撫基金穩健、可長可久，避免將未來財務壓力轉嫁給下一代，甚至成為全體納稅人的共同負擔。他也呼籲朝野理性面對、彼此尊重，請社會大眾支持憲政機制的正常運作，守護憲政秩序與社會公平，是國人共同的責任。

賴清德在總統批示中指出，年金改革攸關重大公共利益，牽動世代公平正義，此次修法內容恐使公教年金制度提早破產，明顯違反《中華民國憲法》第70條，有剝奪行政院預算提出權之虞，同時也可能侵害《憲法增修條文》第6條第1項所賦予考試院掌理公務人員退休、撫卹事項的職權，為國家長遠發展，相關爭議有必要回歸制度層次，透過法律程序與憲法審查妥善處理。

對於立法院於12月12日三讀通過上述修法，行政院與考試院相關機關此前均表達遺憾。總統府發言人郭雅慧指出，賴總統已將相關批示內容分別致函五院院長，期盼朝野能理性面對爭議，尊重憲政分際。

