公教年改停砍過關 退休師喊:會不會太過分 挺政院不副署

藍白在通過"公教年改停砍"後，士氣大振，立委陳永康更喊"退役軍人的部分也勢在必行"，綠營憂心讓國家財源被進一步稀釋，呼籲不能讓特定族群的利益凌駕現役。也有目前月領6萬的退休老師擔心排擠國家預算，力挺政院不副署。

全國公務員協會前理事長李來希貼出臥床照，他騎單車自摔送醫，自嘲"剛完成年改停砍大案，想找人慶祝，就發生慘事"，苦中作樂，同樣受惠的退休老師高興不起來。

大方秀出存摺，十多年前卸下教職的老師賴漢生說自己現在每個月還能領到6萬元，前總統蔡英文年改前，這個數字是7萬多，就怕退撫基金被領完要政府撥補、寧可少領也不願排擠國家其他預算。

公教年改停砍 挺政院不副署 退休師：6萬說過不下去"太過分"

退休老師賴漢生支持調降所得替代率到合理區間，也希望民進黨政府強硬起來。（圖／民視新聞）





退休國小老師賴漢生說「強行通過停止年改，(銓敘部)他們統計超過7000億(財務缺口)，這樣的7000億就擠壓到很多其他預算，有工作的薪水 (中位數)才3萬8000多塊，我的退休金一個月6萬多塊錢，我會活不下去的話，那請問所有的勞工，你中位數不到4萬塊，怎樣生活？我們政府應該強硬起來，我們執政的民進黨應該強硬起來。」

行政院"考慮不副署"，賴漢生也力挺。不過繼公教年改喊卡後，軍系出身的國民黨立委陳永康也說"軍人的部分勢在必行"，他去年就提案"要讓退役官兵配合能現役調薪幅度，也漲退俸。提案躺在委員會1年，隨時都可能被抽出逕付二讀、搶在過年前完成修法。

公教年改停砍 挺政院不副署 退休師：6萬說過不下去"太過分"

傳出行政團隊將用不副署、不執行來應對。（圖／資料照）





沈伯洋說「過往其實在軍人年改，它的滿意度是非常高，我們在今年也有開始做特定部隊加給，民進黨的立場非常堅定，我們對於年改的部分是堅持的，我們不能夠讓特定族群的利益，凌駕現在勞工、甚至現役軍公教人員的利益。」

綠營強調，賴總統近幾次拉高現役軍人加給，是要凝聚官兵、保家衛國無後顧之憂，喊話藍白切勿跟退役混淆，稀釋國家本就不多的財源。

