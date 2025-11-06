公教年改樓地板3萬2！經民連提醒藍白：莫忘世上苦人多！國民年金何時有8千？

台灣經濟民主連合今（6）日在立法院群賢樓前演出行動劇「靜默的抗議：公教年改樓地板3萬2，國民年金何時有8千？」。 圖：台灣經濟民主連合提供

[Newtalk新聞] 立法院5日初審通過國民黨立委等人所提的「停砍公務員年金」法案，藍白挾多數優勢強硬送出委員會，全案接下來須交由黨團協商。對此，台灣經濟民主連合今（6）日在立法院群賢樓前演出行動劇「靜默的抗議：公教年改樓地板3萬2，國民年金何時有8千？」，抗議藍白黨人一昧維護退休公教人員的福利，罔顧廣大農民、勞工及國民年金被保險人退休金不足的嚴重問題。

國民黨、民眾黨於昨、今二日分別審查《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹法》草案，準備取消、刪減多項年改重大改革成果。台灣經濟民主連合今天上午在立法院群賢樓前演出行動劇，以30分鐘的靜默凸顯我國退休公教人員優渥福利與農民、勞工及國民年金被保險人退休經濟安全保障不足的巨大落差。

廣告 廣告

經民連智庫研究員黃亭偉說明，美國特許金融分析師協會今年提出的全球退休金指數年度報告中，將台灣評為C級，原因為「保障老年基本生活仍有不足」、需加強「貧困長者的基本保障」。經民連要正告中國國民黨與民眾黨，這不是因為對公教人員保障不足，真正的問題是在公教以外的勞工、農民、國民年金被保險人（自營作業者、家庭主夫/婦）等廣大民眾退休經濟安全保障不足。

黃亭偉指出，2025年9月，公務人員的每月退休金平均為50,395元、教育人員平均為57,973元。仍有反年改團體疾呼退休公教生活困難。然而，2025年全國最低生活費標準，台北市為每人每月20,379元，台灣省為每人每月15,515元。兩相比較，不僅公教人員每月平均退休金是最低生活費標準的兩倍以上，而且在前一波年改，立法院已定下公教人員退休金最低保障金額樓地板，也就是32,160元。公教人員不會因為年改致年金低於32,160元，若原領退休金就低於「最低保障金額」者，則可領取18%的優惠存款利息。顯見國際報告所指「保障老年基本生活仍有不足」、需加強「貧困長者的基本保障」另有原因。

相對於國家對公教人員的優渥保障，黃亭偉表示，30萬農民月領8,110元老農津貼。近190萬勞工，平均每月勞保退休給付19,300元、勞退6,000元，合計只有25,300元；且其中，有近18萬人月領不到10,000元，平均月領5,000元。150萬國民年金請領者，平均月領3,996元，其中依B式請領者近40萬人月領僅1,044元。

整體而言，截至2024年底，我國65歲以上人口約448萬餘人，約有其半數212萬5千餘人每月領取的老年或退休社會給付金額未達8,000元。與公教人員平均5萬餘元的年金落差，這才是國際批評台灣「保障老年基本生活仍有不足」的真相。

廣告 廣告

經民連提醒藍白黨人，在積極維護退休公教人員權益的同時，「莫忘世上苦人多」，在年改已保障退休公教人員最低3萬2千元樓地板退休金之時，更重要的事情，應讓工農國保等全體國民退休時至少要有公教人員樓地板的四分之一：8千元。

經民連呼籲，立法院應先通過民進黨團提案的《財政收支劃分法第十六條之一未分配款運用暫行條例草案》，保障不分職業的全體國民，最低老年退休經濟安全保障至少有8,000元，再來處理公教年改的再修正。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

轟盧秀燕垂直避難！江肇國爆：只有2位基層員工被懲處 市府高官安全下莊

藍白停砍公教年金 時力：240萬高齡者年金在貧窮線下 應優先為最弱勢者建立經濟安全網