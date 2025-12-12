公教年改藍白聯手三讀 律師：台灣每人要多支出3萬元以上

立法院今下午三讀修正通過《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文等，確定停砍公務人員的年金。（鏡報李智為攝）

在國民黨與民眾黨達成「停砍年金」共識下，立法院今（12）日下午三讀修正通過《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文等，提前停止退休所得替代率調降年度，且回溯到2024年，確定停砍公務人員的年金。對此，林智群律師不滿po文，「國民黨反年改，全台灣每個人要因此多支出3萬元以上」。

原先公教年金改革於2018年上路後，所得替代率都分10年進行調降，逐年調降1.5%，像是年資滿15年，所得替代率分10年從45%降至30%；年資滿35年，所得替代率分10年從75%降至60%。

廣告 廣告

立法院司法及法制委員會於11月5日、6日，前後初審國民黨立委等人所提停砍《公務人員退休資遣撫卹法》《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正草案。銓敘部長施能傑先前就曾分析，若沒修法下，退撫基金可能於2049年破產，若修法提早停止調降所得替代率，將早3、4年破產。

朝野協商1個月冷凍期仍未果，最後只能送院會處理，立法院今天下午審理此案時，藍白聯手三讀成功闖關，提前停止退休所得替代率調降年度，且回溯到2024年，確定停砍公務人員的年金。

林智群律師今於臉書po文，提到一堆人今年拿了普發1萬很高興，因此反罷免。「結果國民黨反年改，全台灣每個人要因此多支出3萬元以上（給那些週休七日的老人）。」

更多鏡週刊報導

停砍公教年金三讀後不執行？ 李來希嗆行政院：在放什麼屁話

韓國瑜不見李洋稱「奧運金牌動作這麼慢？」 網傻眼嗆：院長有夠失禮

翁曉玲「火上澆油」護助理費除罪化修法 王婉諭：真的不是臥底？