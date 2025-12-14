公教年金三讀！最新民調出爐 近六成網友支持停砍

立法院會12日三讀修正通過公務人員退休資遣撫卹法部分條文及公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案，公教人員所得替代率將回溯並維持在2023年的水準，並隨物價指數進行調整，對此引發網路熱議，根據最新網路投票，總計超過2萬人表態，有57.9%的網友表示贊成停砍。

國民黨推動停砍年金三讀通過。（圖／中天新聞）

入口網站Yahoo奇摩自10日起至14日針對「國民黨提案停砍公教年金12日表決，你的看法是？」進行網路投票，截至14日下午2點，共有2.1萬人參與。投票結果顯示，47.4%的網友表示非常贊成停砍，10.5%表示還算贊成停砍，7%表示不太贊成停砍，25.9%表示完全不贊成停砍，另有9.2%表示不知道或沒意見。

超過2.1萬人投票，近6成支持停砍年金。（圖／擷取自Yahoo）

支持停砍的網友在投票頁面底下留言表示，「軍公教待遇是國家給的承諾。如果國家帶頭違約，以後私人企業也可以說沒錢就拒絕給你應有的福利」、「對自己人好一點，寧願給辛勤的公務員，也不要拿更多倍灑給美國人」、「本案是維護國家對人民的基本誠信.不要讓公教人員的雇主違法失信」。

也有不少網友將矛頭直指砍年金的民進黨，「這就是一個問題，左手砍年金，右手又嫌國防預算不足，沒人要當兵，又談加薪問題....你在玩哪招？所以民進黨別再亂批評，到底你們有在平衡整個機制嗎? 還是又要口號來治國」、「民進黨不支持停砍，他們要一直砍下去，他們覺得這樣可以得到更多的選票。軍公教就是政爭的工具，有事軍公教，無事搞對立，民進黨是有在做事的」。

