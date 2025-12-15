公教年金修法三讀通過且看各種心情反應／尤榛嚴

▲立法院接連通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退撫條例》修正案，社會反應如晴雨表。

尤榛嚴

公教年金修法三讀通過了，大家的心情反應不太一樣，像努力於這項修法不遺餘力的帶領者李來希先生等退休公教人員的感受是「終於通過了，多年心聲終有認同」，不過執政者反對，有些民眾或媒體不以為然，最後此修法會不會正式完成、公布實施，恐是未定之天。

其實公教年金修法，不是某些人說的「反年改」，甚至誤導成「恢復砍掉的18%」，擾亂視聽。而是2018年徹底年改實施後七年的依法滾動式調整，不讓所得替代率一直砍下去而已，關照軍公教退休者在物價頻漲中的基本生活罷了，因為改革雖很重要，但是也需要必要的人性與合理化吧！

這段心得與看法，其核心其實跟現場發生的事務性內容很吻合──立法院12月12日三讀通過了攸關「停砍公教年金」的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正案。簡單說，就是決議提前停止退休所得替代率逐年下降，回溯到民國113（2024）年起適用，未來退休所得不再逐年降低，且在物價上漲情況下按照一定機制調整公教年金。

這次修法到底做了什麼？

一、停止年金逐年下降制度

原本自2018年年改後，退休所得替代率會每年逐年下調（例如年資滿35年從75％逐年降到60％）。經過這次三讀，這樣的逐年遞減在113年起喊停，也就是說以113年水準為上限，不再持續下修。

二、薪資替代率回溯與CPI連動調整。修法明定，退休金在消費者物價指數（CPI）累積成長達正5％時，才予以調升（未達條件則不調降），也有條文明確規範調整機制。

各方反應與心情為何不同？反映了支持者與反對者之間很典型的分歧：

支持修法者，如帶領推動的退休公教人士覺得「多年心聲終於被聽見」，修法讓退休所得不再無止境減少，是對多年努力及退休生活的一種保障。很多團體（像是教師工會）認為年改已砍太多且通膨又高，現在是「基本生活照顧」與尊重退休公教的權益。

而反對者（政府、執政黨、部分民眾與媒體），如執政者強調，這樣修法相當於走回頭路，會破壞過去年改成果，可能讓退撫基金提前破產或需全民買單。總統、行政院都公開表態反對這次修法。行政院與銓敘部指出，這樣的改變將增加龐大的財政負擔（十年可能需新增數千億元撥補），並可能令退撫基金提前耗盡。也有律師和批評者說這是「反年改」、「倒退」等語言，並警告全民要負擔成本。

這次修法會「正式完成、公布、實施」嗎？目前立法院已三讀通過修正案，但仍存在幾個不確定因素：

一、總統是否核定公布

總統與行政院都曾公開反對該修法，表示會考慮合法合憲的途徑來維持年改制度。是否會簽署或如何處理是變數。

二、執行層面可能受挑戰

有行政院官員表示可能尋求合憲性審查或其他合法程序，這意味實施時程跟內容還可能有變動。

所以三讀只是立法院通過的一道程序，最後是否會公布施行還取決於行政部門的動作與後續法律步驟。

此次修法，不是簡單恢復舊制或回到2018年前的制度，而是停止原本2018年年改所規劃的逐年降低退休所得替代率，並以一定機制調整退休金。這一改變對支持者來說是保障退休生活，但對反對者而言可能造成財務壓力與制度永續性問題。

是否真正實施尚有變數，需要看總統是否核定公布及執行層面的後續走向，也要看立法院凝聚民意意和憲政的監督力量如何，吾人且慎思而靜觀之。（照片翻攝傅崐萁臉書）