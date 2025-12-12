公教年金停砍恐提早破產 銓敘部嘆7年漸進改革全白搭

公教人員對於2018年以來施行的「砍年金」政策多次上街頭表達不滿。（圖／黃耀徵攝）

考試院銓敘部今（12）日表示，公教人員退撫相關法令今天立法院一修，月退所得給付支出可是增加不少，這將造成政府減少撥補退輔基金挹注款，會讓公務員、教師退撫基金分別提早3至4年用光光，如果不加強注資，公務員退撫基金2045年、教師退撫基金2042年將分別破產，到時將給付無著，銓敘部非常遺憾。

立法院今天正式三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，對於原先執行連續10年、每年調降 1.5%所得替代率的年改計畫正式喊卡，還回溯自2024元旦起停砍，也就是所得替代率將維持在 2023 年上限水準，也就是2024、2025這兩年已被扣除的部分將會調整回補。

廣告 廣告

立法院12日正式三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，對於原先執行連續10年、每年調降 1.5%所得替代率的年改計畫正式喊卡。（示意圖／CTWant攝影組）

此外，未來一旦消費者物價指數（CPI）年度累計成長率達5％時就必須依成長率調整退休金，即使CPI成長率不到5％門檻，也必須至少每4年適當檢討調整。

由於國民黨與民眾黨挾過半人數優勢通過修法，總統賴清德直斥這是年改大走回頭路，退休軍公教團體則認為這項修法還給退休公教一個遲來的公道，然而不少青年團體反批此舉是「世代剝削」，恐拖下全體納稅人撥補陪葬。

若公教退撫基金未獲注資，修法後恐怕將提前破產。（示意圖／CTWant攝影組）

銓敘部則對此指出，年改至今中央政府已挹注和撥補新台幣3,102億元，基金操盤淨值目前已增加超過5,000億元以上來到1.1兆元，因此公、教人員退撫基金原本分別能撐到2050年與2045年。然而今日立法院這樣修法，原本2029年也會停砍公教人員月退所得替代率現在提前回溯2023年就煞車，等同2018年以來年改漸進式的努力成果「白搭了」，搞得退撫基金又重回財務更難續命的窘境。

銓敘部強調，如要維持基金不提前用光光，一定要找新財源彌補龐大財務缺口，若是又向政府伸手要錢，等同於轉嫁全民買單並不公平，銓敘部非常憂心。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

她曝酒店男客「手機桌布共通點」10個裡中9個 網驚：每日恐婚

領完年終想立刻走人！她卡交接期求解 網曝提離職最佳時機

零地主戶2／建商整合住戶闢豪宅賺一筆 從前銷售話術隱晦現在不藏了