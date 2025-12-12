公教年金停砍三讀 公務員、老師退休金會領到多少錢？18%有恢復嗎？正反意見怎麼看？
公教年金停砍三讀通過！國民黨立院黨團今（12）日挾人數優勢，《公務人員退休資遣撫卹法》修正案經表決後，最終以贊成52位、反對50位，贊成者多數，三讀闖關成功，引發各界熱議。究竟公教年金改革，藍白為何喊修法？停砍公教年金三讀通過會怎樣？正反意見怎麼看？Yahoo新聞編輯室帶你一文掌握！
看更多》軍公教年金改革懶人包：國民黨為何喊再修法？軍公教年金改革過去改了什麼？正反意見怎麼看？
停砍公教年金通過會怎樣？
在國民黨與民眾黨的通力合作下，立法院會今（12）日以以贊成60位、反對48位，三讀闖關成功！讀者朋友一定想問，停砍公教年金三讀通過會怎樣？
簡單來說，就是公務人員所得替代率回溯至2023年。自2024年1月1日起，停止適用附表三逐年下降所得替代率。
以一位任職 35 年、主管職、委任五等年功十級（520俸點）的公務員為例，在年金改革前，每月退休金為58,847元，年金改革後，將逐年調降（如下表），最終調降為41,316元後，才不再持續調降。但這次的停砍年金後，他的月退俸將停留在47,513元，不會再繼續往下調降。
此外，三讀條文也將公務員月退俸在消費者物價指數（CPI）年增率達正、負5%時應調整，刪除「負」字，調整為僅CPI成長5%時，退休俸調整或至少每四年調整，但CPI呈現負數時，退休俸不予調降。
18%有恢復嗎？
針對停砍公教年金議題，讀者朋友想詢問18%優惠存款政策有恢復嗎？答案是這次修法不涉及18%優惠存款政策，這部分並沒有恢復哦！
停砍公教年金藍白為何喊修法？
停砍公教年金法案，是國民黨本會期的優先法案，亦是近來朝野攻防的議題。為解決少子化困境、國家財政負擔，2018年時任總統蔡英文推動年金改革，退休公務人員年金所得替代率將連續十年調降1.5%，自原本最高75%、最低45%，降到最高60%、最低30%為止。截至今（2025）年，公教所得替代率已降至66%。不過，此舉引發不少退休公教人員反彈；為此，立法院國民黨團與民眾黨團力推停砍公教年金。
延伸閱讀》藍白停砍公教年金修法拚12月三讀 一文了解朝野3黨主張
立法院司法及法制委員會，今（2025）年11月5日、6日先後排審、通過國民黨團提出的停砍公教人員年金的《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案。11月11日，草案交付協商，經過一個月的協商冷凍期，立法院長韓國瑜昨（11）日召集朝野協商，最終各方無法達成共識，韓國瑜裁示送交院會進行處理。今（12）日於立法院會闖關三讀通過。
停砍公教年金正反意見怎麼看？
支持停砍公教年金
國民黨立委羅智強強調，推動修法是停砍、不是恢復。他認為，公教人員是國家前進的驅動力，民進黨的作法是踐踏公務人員的尊嚴與退休保障，導致文官制度崩壞，因此這是當前最急迫的改革。國民黨立委洪孟楷則稱，若沒有民進黨2017年粗暴式、亂砍式、污名化式的年金改革，今天不用在野黨出來撥亂反正。
民眾黨黨團則直言「不贊成走回頭路」，不恢復過去數字，但須停下腳步檢討；認為當年改大刀一揮、公教職場勞務更越來越繁重，還要面對執政黨塑造的罵名，公教人員不再是「鐵飯碗」，既出現嚴重教師荒，教育品質也面臨危機。民眾黨團副總召張啟楷也認為，公教年金「砍太多」該停；且經大規模民調，連年輕人都支持，反映出修法不會有世代爭議。
反對停砍公教年金
民進黨強烈反對停砍公教年金，直言法案通過，要確保公教退撫基金不提前破產，政府需要撥補6970億元，等於每人必須負擔3萬元，主張年金要永續、制度應穩定。民進黨重申，2018年完成的年金改革，好不容易獲得社會共識，也被憲法法庭宣告「合憲」，不該走回頭路造成公教年金提前破產、全民埋單。
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，「傷害的就是現職的公教人員，因為年金的基金提早破產，那麼對現職的公務人員是不公平的，國眾兩黨汲汲營營要討好他們自己退休的公教族群，那這種鞏固自己支持者來反對現在政府推動，或過去以來持續推動的年金改革，無疑的是一大倒退。」
考試院長周弘憲表示，停砍公教年金，可能導致退撫基金挹注款及投資收益減少，基金用罄時間將提前四年。他呼籲，國家面對高額潛藏負債，應讓年改方案走完全程，避免擴大基金赤字。銓敘部長施能傑則示警，退撫基金的問題在於不足額提撥，因此即便沒有修法，也可能會在2049年破產，但若往前停止調降，經估算過大約會提早3到4年，後面錢不夠就是很嚴重的問題。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：沈孟燕
參考資料：
※公務人員退休資遣撫卹法（全國法規資料庫）
※公立學校教職員退休資遣撫卹條例（全國法規資料庫）
※年金要永續、世代要共榮。台灣民眾黨團提公教年改修正動議（台灣民眾黨）
※最新民調公布：藍白一系列爭議法案，多數民意「不支持」！（民主進步黨臉書粉絲專頁）
