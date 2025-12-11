公教年金停砍朝野無共識 明立法院會可望三讀

攸關公教年金停砍的「公務人員退休撫卹條例」、「公立學校教職員退休資遣撫卹法」修正案，最快可在明天立法院會進行二、三讀程序。圖／聯合報系資料照片

攸關公教年金停砍的「公務人員退休撫卹條例」、「公立學校教職員退休資遣撫卹法」修正案，明日即將超過一個月協商冷凍期。立法院長韓國瑜今天上午召集朝野協商，藍白都主張應該停砍保障退休公務員權益，民進黨團則憂心年金會提早破產，朝野雙方無共識，韓國瑜裁示送交院會處理，年金停砍案最快可在明天院會進行二、三讀程序。

銓敘部長施能傑示警，修法將會導致年金提早3到4年破產，這個錢怎麼處理是很嚴肅課題。根據立委提出的修法版本，還要退休金隨著CPI物價指數調整，以及隨著現職人員調薪而調整，這樣會讓離退的人會比現職者拿得還多，實在茲事體大，不應該如此修法。

廣告 廣告

韓國瑜今天召集朝野協商，研商攸關年金能否停砍的「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹法」修正草案。其中國民黨團版本主張自民國113年開始，年金所得替代率不再逐年下降，有部分藍委提案主張，年金還要隨著消費者物價指數調整；民眾黨團則是主張，今年起停砍公教年金，當消費物價指數累計成長達5%時應同步調整退休金。

國民黨團書記長羅智強表示，現在一流的人才都不願意到公務體系服務，國考報考人數從過去約30萬人，跌到去年16萬人、今年11萬人，這個危機猶如「灰犀牛」則衝政府而來，主要就是在於政府剝削他們退休權益。他強調，停砍不是回到2018年水準，而是當年砍過頭造成國家體制崩壞，所以停砍照顧公務人員權益。

民進黨團總召柯建銘表示，公務人員是政府支柱，這百分之百贊成。年金曾經改革現在又回頭要改回來，會造成年金提早破產，這是很明顯的問題，希望國民黨不要為了討好，把國家制度破壞掉，民進黨無法接受。

民眾黨團副總召張啓楷表示，他要提醒民進黨，「年金不是改回來而是停砍」，當年民進黨多數砍過頭，現在已經砍了公務員3分之1退休金。而且民眾黨經過大規模民調也發現，連年輕人都支持停砍，很多現職公教人員也陳情，繼續砍年金也會衝擊現職公教人員，民眾黨團主張這個月底開始就不要往下砍了，目前規定對公教人員不公平。

考試院秘書長劉建忻表示，國家各職業別保險，都有退撫基金不足額提撥的特性，即便沒有停砍基金，基金餘額仍然不夠，停砍會造成後來執政黨很大財務負擔，站在守護退撫基金、朝向基金永續發展方向的立場，他不支持修法。

【看原文連結】

更多udn報導

邱軍酒駕釀死不想國民審判 原因曝光遭法官駁回

全聯倉儲包商違規「動火」 工人曝險境釀慘劇

他難抉擇蹲台積「天使缺」或跳槽谷歌？網揭利弊

「我司」是支語？考古文揭台正確用語才夠禮貌