公教年金停砍案 政院今定調

立法院三讀通過停砍公教年金修法的咨文已分送總統府、行政院，行政院會預計26日定調是否比照《財劃法》不副署，或是提出釋憲。圖為立法院投票表決情況。（本報資料照片）

藍白通過《財政收支劃分法》，行政院長卓榮泰決定不副署，引發在野不滿，但政院版仍卡在立法院程序委員會，近日綠委接連提出修正版本，內容卻與政院版相似，被藍委質疑替政院暗渡陳倉。另外，立法院三讀通過停砍公教年金修法的咨文也已分送總統府、行政院，行政院會預計今（26）日定調是否比照《財劃法》不副署，或是提出釋憲。

行政院11月提出《財劃法》修正草案，但未提供各縣市實際分配金額，至今已過1個多月，也未再召集地方開會討論。地方政府抨擊，政院當初僅提供一張A4紙，也無具體計算基礎，連南部縣市都對中央下修補助表達不滿。

據了解，卓榮泰當時希望由立法院長韓國瑜協助與藍委溝通，韓認為卓至少要先說服前後兩任財政委員會召委，因此邀請賴士葆、林思銘與卓榮泰會面。

賴士葆表示，他當時要求行政機關提供試算表，對方回應「下周可以給」，但時間一到，卓榮泰卻致電表示「不能給」，且未說明原因，改口稱只要開始審查就可以提供試算表，顯示政院內部早已有完整試算，恐怕是擔心一旦公布，各縣市再度引發爭議。

另外，民進黨立委賴惠員、徐富癸也提出個人版《財劃法》修正案，但藍委李彥秀指出，賴、徐提出的修法核心方向與政院版修正草案並無本質差異，民進黨與其一再遊走邊緣、鑽制度漏洞，不如回到正軌，依法落實已三讀通過的《財劃法》。

綠委鍾佳濱則批評，程序委員會將不同意見的提案擋在門外，形同否定立法討論的基本機制，也讓民主制度空轉。

此外，行政院繼不副署《財劃法》後，立法院會日前三讀停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，咨文已送到總統府與行政院。據了解，行政院會今天將定調採取不副署或釋憲手段。