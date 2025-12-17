公教年金停砍立院三讀 政院：若違反3原則擬不副署

立法院會12日三讀停砍公立學校教職員年金及公務人員年金，外界關注行政院長卓榮泰是否不副署。行政院今天表示，目前尚未收到法案，兩案均在黨團協商未獲共識就進行二、三讀，違背民主討論的精神。行政院重申，不副署法案的三個原則包含「違反憲法權力分立」、「破壞民主程序」以及「施行後將對國家發展造成無可回復的重大危害」，若發生類似情形，就會考慮不副署。

立法院11月14日三讀通過財政收支劃分法修正案，行政院長卓榮泰（右二）15日宣布不副署，法案無法生效。（中央社資料照）

立法院11月14日三讀通過財政收支劃分法修正案，行政院長卓榮泰15日宣布不副署，法案無法生效；外界關注政院對於停砍公教年金修法，是否會比照相同方式辦理。

行政院發言人李慧芝今天表示，行政院尚未收到立法院日前三讀的《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》2案，但三讀條文確實會讓過去7年的年金改革成效功虧一簣，也將加速退撫基金提前破產，現職公教人員未來的退休所得將岌岌可危，恐怕要由全民共同負擔，既剝奪政院預算提出權，也悖離年金改革欲達成的世代正義與基金永續目的。

李慧芝說，這2案在黨團協商未獲共識下就進行二、三讀表決，審議程序上違背民主討論的過程與精神，因此卓榮泰已對外表示，將會對這2個法案採取必要的憲法作為。

李慧芝重申，卓榮泰日前已對外說明不副署法案的三個原則，就是在「違反憲法權力分立」、「破壞民主程序」以及「施行後將對國家發展造成無可回復的重大危害」時，考慮以不副署的方式守護憲法。

李慧芝也提到，立法院目前除在法案審議程序上多次忽略民主討論的過程外，也不讓行政院針對日前提出的財劃法覆議案說明，關閉溝通與討論的程序與管道，目前進行中的年金改革已獲得司法院大法官782、783號解釋的合憲認定，政院會繼續按照憲法解釋實踐年金改革。