公教年金停砍 賴清德：年改不能走回頭路 國人深盼立院再次審議法案

立法院會今天三讀停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金。總統賴清德今天表示，年改絕對不能、也不該走回頭路，立法院今天所通過的反改革修法，停止調降所得替代率，將使全民為這個修法付出極其沉痛的代價，全體國人都深切期待在野黨團能夠透過合法的程序，再次審議這份法案。他強調，為了台灣的下一代，台灣一定要團結，政府也會做最大的努力，研議一切可能作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力。

總統賴清德12日表示，年改絕對不能、也不該走回頭路，立法院今天所通過的反改革修法，停止調降所得替代率，將使全民為這個修法付出極其沉痛的代價，全體國人都深切期待在野黨團能夠透過合法的程序，再次審議這份法案。（中央社）

賴清德晚間在臉書發文表示，年改絕對不能、也不該走回頭路，2013年，前總統馬英九曾說，年金制度是即將掉落斷崖的火車，他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統。2016年，前總統蔡英文上任後才開始大力推動年金改革，歷經兩年多的折衝與協調，終於為軍公教退撫基金奠定一個世代不破產，也能延長基金壽命的基礎。

他說，2020年中央政府總預算是22年來首次達到平衡預算，並以此為基礎，積極發展國防、投資科技、推動建設、加強教育與社會福利，也帶動過去近幾年台灣的經濟發展成果。但是，立法院今天所通過的反改革修法，停止調降所得替代率，將使全民為這個修法付出極其沉痛的代價。

賴清德指出，依據銓敘部的計算，若依照在野黨的版本，退撫基金將提早3年到4年破產。另外，因為擴大財政缺口，若要維持退撫基金，政府需再額外撥補新台幣數千億元，大大加重政府的負擔、最終也是要全民買單。而且，未來只會產生更多赤字，相信不是國人所能接受。

他說，今天與民進黨51位立委舉辦便當會，感謝他們捍衛人民的權利。政黨政治本來就是要彼此競爭，但是國家只有一個，在野黨通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政穩健，更強烈傷害了全民公平的權利。

賴清德強調，公務員與教師是支撐台灣的中堅力量，他深刻理解許多公教朋友的感受，也很感謝公教朋友的體諒。但是，財務永續是對所有世代、對全體國人、對整個國家的承諾，好幾年的討論與折衝、好幾百場的座談與會議，絕對不能因為一次倉促、又沒有經過財務試算的修法而走上回頭路，更不能將年金破產的後果，交由全民來承擔。

賴清德相信，全體國人都深切期待在野黨團，能夠透過合法的程序，再次審議這份法案。