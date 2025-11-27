公教年金改革引攻防 考試院長周弘憲挺年改續砍

針對公教人員原有補償金遭刪除一事，民進黨立委林宜瑾、伍麗華與全國教師工會總聯合會理事長侯俊良、公教補償金自救會理事長施文平26日共同舉行記者會，呼籲政府確保退撫基金永續，落實公平正義，應編列預算返還年資補償金，實踐對教師具體承諾。

考試院長周弘憲支持年金繼續改革。（圖／資料照）

國民黨團提案停砍公教人員退休金，力拚12月完成三讀，考試院長周弘憲26日表示，此舉等於對年金改革踩煞車，可能導致退撫基金挹注款及投資收益減少，基金用罄時間提前4年。他呼籲，國家面對高額潛藏負債，應讓年改方案走完全程，避免擴大基金赤字，並透過院際合作解決各職業別基金的財務困境。在野立委則批評，民進黨政府對公務人員「太仇視」，將其視為敵人。

周弘憲在媒體茶敘中指出，退撫新制自84年起採不足額提撥，累積約2.96兆元潛藏債務，這是跨世代共同承擔的責任；若未實施年金改革，退撫基金將在120年歸零，即使已進行改革，仍會在20多年後耗盡。他強調，若停止調降所得替代率，資金缺口若由政府填補，可能違反預算法、財政紀律條例及財劃法相關規定，甚至引發違憲爭議。

周弘憲提到，朝野政黨近期修改勞工保險條例，確立政府最後支付責任，但軍公教勞農及國民年金的潛藏債務究竟每年需花多少錢才能填補？在不排擠其他支出的前提下，資金來源又該如何確保？他呼籲盡速展開院際合作，共同解決財務困境。

國民黨立委賴士葆。（圖／中天新聞）

國民黨立委賴士葆批評，民進黨政府大砍軍公教退休金，卻每年撥補勞保1300億元，並稱撥補是一種改革，兩者差異過大，明顯不公。他認為，民進黨此舉只是因為軍公教不支持其選舉，才導致政策不公平。民眾黨立委林國成則表示，公教所得替代率已降至66%，在野黨只是希望踩煞車，不懂哪裡需要院際合作？他批評賴政府對公務人員「太仇視」，認為退休後就沒有價值，才會做出這些政策。

