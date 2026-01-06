公教年金至少再砍半年？她轟2年溢扣退休金裝死不還 反年改大將嘆逼人「這麼做」

行政院針對攸關停砍公教年金、且已在立法院三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，爭議在新年持續延燒。國民黨立委翁曉玲表示不排除發起法律訴訟協助公教行政救濟，呼籲賴政府應盡速依照新法，重新發給正確的退休金審定函，並核算正確的退休金所得替代率，將2024至2025年溢扣的退休金儘速退還給公教人員，且均應隨物價指數調整。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（6）日在臉書直呼，難道法案生效執行這麼簡單的問題都要一國兩制了？「一定要要逼得我們上街頭或是再一次修法大亂鬥嗎？」

翁曉玲5日在臉書表示，停砍公教年金法案已於去（2025）年12月26日公告施行，停止調降公教退休所得替代率，並回溯自2024年1月1日起適用，以及退休金按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整是修正案兩大重點，在總統依憲法規定公告施行後，銓敘部、教育部等相關機關就應依法行政，重新發給正確的退休金審定函， 並且停止扣減退休金，但賴政府企圖以聲請釋憲與暫時處分為由拒絕執行，據悉，考試院也將沆瀣一氣，然而，憲法法庭未做出判決前，行政院、考試院仍要依法行政，不因聲請釋憲而停止執行法律，這是基本的法律明文規定。

所得替代率審定至少半年 ​ 翁曉玲轟政府 玩法弄法 ​



翁曉玲點出，然而銓敘部公文竟稱「按CPI調整」不適用於本法公布以前退休的人員，且重新審定所得替代率的作業程序要長達半年，也表示至少這半年退休金會持續遞減，而政府對於2024至2025年​合計2年的溢扣的退休金，要何時發還之事隻字未提。她批評，民進黨政府玩法弄法，想以拖待變，給5人幫大法官足夠的時間去作成宣告退休金停砍法案違憲的裁判， 在大法官未作裁判前，則完全不執行新法。李來希5日轉發該篇貼文直指，銓敘部官員刻意扭曲立法意旨，從嚴從苛解釋法律，讓2025年12月28日前後退休人員的調整退休所得機制出現落差，刻意造成所得不平，讓人瞠目結舌。

「為今之計應儘速修法明定，讓銓敘部官員無法任意解釋法條文意，上下其手，羞辱退休人員也是羞辱自己！」李來希今則在新一篇貼文中指出，無良政權在法案通過後仍不死心，通過行政權大作手腳，不按法案支給退撫所得，還拖延半年才給重新審定書，法案通過後才退休的人有兩份審定書，但給付按照舊有的標準支付，新標準要等到憲法法庭判決再決定，折騰退休老人，「命短一點的人恐怕只能望洋興嘆了！」何況將身家性命所得交給缺乏正當性、充滿綠色思維的法庭決定，能能讓人安心嗎？文末，他更點出，就連最沒有爭議的隨CPI調整，也被切成因退休日期不同的兩種計算方式。「簡單執行法律的問題，都要一國兩制了嗎？」

