公教年金「停砍」攻防！ 銓敘部：分10年撥補需近7千億

台北市 / 綜合報導

立法院司法法制委員會今(5)日排審，年金改革相關法案，藍白有共識要停砍公教年金。對此，民進黨主張年金改革不該走回頭路，一早更甲級動員。銓敘部進一步試算，如果要維持公教退撫年金138年及134年才用完，那麼分10年撥補，國庫得要挹注撥超過六千九百億，如果拉長到20年，國庫挹注將超過8500億。

立委(民)吳思瑤說：「民進黨調了4次14%。」一早司法法制委員會，綠營祭甲動備戰，全因為召委翁曉玲，排審公務人員退休資遣撫卹法，目標停砍公教年金，立委(國)羅智強說：「剛剛聽吳思瑤委員發言，我就兩個字叫冷血。」立委(眾)張啓楷說：「不要再霸凌我們的公教人員了。」

據了解藍白陣營已取得高度共識，只是恢復年金時程，藍營版本主張113年開始停砍民眾黨主張今年開始，但2017年時代力量立委黃國昌支持砍公教年金，如今民眾黨主席黃國昌態度卻大不同，立委(民)吳思瑤說：「不要忘了黃國昌曾經過去，認為年改要趕快上路，年改改得不夠多，砍得不夠大，這是黃國昌過去的主張。」

民眾黨主席黃國昌說：「依照法律的規定，本來就應該要重新檢討，但是民進黨還是一樣，一貫的用貼標籤的方式，想要欺騙社會大眾。」事實上進一步來看比較各大年金平均月退休所得，公務人員最低保障金額大約3萬2，勞保勞退大約2萬5老農津貼則更少僅8千多，國民年金則只有3千多塊錢。

民進黨擔心年改走回頭路會擴大各職業不平等之外，銓敘部也算了一筆，如果要維持，公教人員退撫基金維持在原來138年及134年用罄，10年要撥補6970億15年撥補總共撥補7680億，時間拉長到20年總共撥補8580億。

銓敘部部長施能傑說：「(部長請問，修這個年金的話會提前破產嗎)，(會補貼多少)。」年金改革停砍案進到關鍵審查階段，在藍白合力下最快12月拚三讀，就看民進黨接下來如何出招。

