公教年金「止血」！兩大草案送協商 拚12月三讀

立法院司法及法制委員會6日審查通過《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，送交黨團協商。此前一日，委員會已初審通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，兩項公教年金停砍案都將進入協商階段。

立法院議場。（圖／資料照）

國民黨團總召傅崐萁表示，這兩項草案將請立法院長韓國瑜召開朝野協商，最快12月就能完成三讀。司委會召委、國民黨立委翁曉玲指出，公教退撫涉及所得替代率及退休金隨物價指數調整等條文已順利送出委員會，預計一個月內完成所有協商程序。她強調，此次修法雖無法完全彌補損失，但至少能「止血」，讓錯誤年改政策不再擴大傷害。

國民黨團送出庭砍年金草案。（圖／傅崐萁臉書）

傅崐萁批評民進黨當年粗暴推動年金改革，不僅違背政府的信賴保護原則，連勞保年金改革、7年後檢討等兩大承諾至今皆未履行。他表示，民進黨當初以財政困難為由進行年改，但近4年政府稅收超徵達1兆8000多億元，政府既無財政顧慮，所得替代率也已砍到7成以下，應該讓制度改革回歸平衡。

然而，台灣經濟民主連合6日在立法院群賢樓前演出行動劇，抗議藍白不顧退休金低於最低生活費標準的老農、退休勞工等退休族群，並喊話要先讓老年退休經濟安全保障至少達8000元，再提年改修正。

翁曉玲則表示，除了保障公教人員福利之外，下一個維權重點將是勞工權益與福利。

