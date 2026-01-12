公教新版退休金暫時領不到？考試院「花6個月改系統」 翁曉玲轟：故意拖延等釋憲

​考試院於上周針對公務人員退休資遣撫卹法第37條、第38條及第67條等條文遞狀聲請釋憲與暫時處分，藍委翁曉玲今（12）日痛批銓敘部故意曲解法律，拒絕退還 2024 至 2025 年間多扣除的差額，更以所得替代率新制審定需要半年時間，系統須重新修正為由故意拖延時間，就是在等大法官宣告退休金停砍違憲。

翁曉玲批評，賴政府不願意提高退休軍公教的所得替代率，目前為止都沒有編列預算，去年總統已經公布了退休金停砍法案，所得替代率會停在112年的水準，但銓敘部日前發布的新聞稿竟認認爲，113、114年退休老師已經被扣除的退休金也被溢扣，認為應該要依法退還多扣的2年退休金差額，她在臉書上試算，以月領40000元退休金的公教人員來說，113年和114年當年度各被扣減1.5％退休金，累計2年多繳的退休金約是14400元左右。這筆錢，本屬退休公教人員所有，政府不應私吞、佔為己有，銓敘部應依法退還。

考試院秘書長劉建忻表示，退休軍公教的生效時間是12月28號，在修正條文中並沒有追溯生效的條文，等於是在生效前的退休金發放是適用舊法，修正文效果會變成新法生效後才恢復到112年進行適用。銓敘部長施能傑補充，因為法律中沒有指定生效日，因此按照中央法規標準法適用總統公告後三天生效法律。

不過，翁曉玲並不買單，她指出考試院讀條文應該要從第一條開始念，在修法中本來就有建立回溯的規定，現在變成銓敘部自己曲解法律，竟然可以把113年、114年已經扣掉的推休金差額扣起來，直言這就叫「公法上的不當得利」。翁曉玲表示，警消退休所得替代率修正後，新的審定函為什麼需要花費6個月時間？現在的審定函非常簡單就是未來所有的公務人員都以112年所得替代率為準，認為考試院就是故意在拖延時間，在等大法官宣告退休金停砍違憲。

