公教月退隨CPI調整僅適用去年底後退休 李來希揚言上街頭、再修法

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

在野黨立委去年在立院三讀通過修法停止續砍公教年金，不過國民黨立委翁曉玲發現，銓敘部發公文指，此次修法，公務人員月退休金按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整規定，只適用於民國114年12月27日退休後的人員。前全國公務人員協會理事長李來希今（6）日說，一定要逼他們上街頭或是再一次修法大亂鬥嗎？

國民黨團總召傅崐萁與前全國公務人員協會理事長李來希。（圖／取自臉書）

翁曉玲昨日表示，攸關廣大現職和退休公教人員的權益和生計問題的「公務人員退休資遣撫卹法」與「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正案於民國114年12月12日經立法院三讀通過後，並業經總統於民國114年12月26日公告施行。

不過翁曉玲表示，她看到銓敘部發的公文，竟然說此次公務人員月退休金按CPI累計成長率調整的修法，不適用於本法公布（民國114年12月27日）以前退休的人員，只適用於民國114年12月27日退休後的人員。且重新審定新的退休金所得替代率的作業程序要長達到半年之久，所以接下來至少半年，賴政府還會繼續扣減公教人員退休金，但對於溢扣民國113至114年（合計2年）的退休金，要何時發還之事，則隻字未提。

翁曉玲批，這就是民進黨政府玩法弄法，想以拖待變，給5人幫大法官足夠的時間去作成宣告退休金停砍法案違憲的裁判， 在大法官未作裁判前，則完全不執行新法。

李來希今日表示，翁曉玲來電詢問他看法，才知道這個無良政權在法案通過之後還不死心，透過行政權的運作大作手腳，不僅拖延不按照法案內容支給退撫所得，還要拖延半年才要給重新處分審定書，法案通過後才退休的人有兩份審定書，但給付按照舊有的標準支付，新的給予標準要留待憲法法庭的裁判後再決定。李來希批，真是會折騰退休老人，命短一點的人恐怕只能望洋興嘆，更何況把自己的身家性命所得，交給一個沒有審判權、沒有正當性、充滿綠色思維的所謂法庭決定，能讓人安心嗎，真是無語問蒼天。

李來希指出，最沒有爭議的隨物價指數CPI調整，也被硬生生的切割成兩種計算方式，114年12月28日後退休者按新算法處理物價指數，之前退休的人按舊算法處理，中華民國的法律生效日除非有特別規定，不都是法案生效後三日施行嗎？難不成這麼簡單的執行法律ABC的問題，都要一國兩制了嗎？他喊話「一定要逼得我們上街頭，或是再一次修法大亂鬥嗎？」



