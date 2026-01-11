公教退休金是「政府施捨的」？游毓蘭嘆很多人被誤導：這是薪水，不是福利

立法院去年12月三讀停砍公教年金法案，引起朝野爭論不斷，銓敘部表示，正依所得替代率重新審定公務人員退休金。國民黨前立委游毓蘭今（11）日在臉書發文提到，公教退休金不是福利，而是「延遲給付的薪資」，很多人被誤導，以為公教退休金是「政府恩給、福利施捨」，但這完全不是事實。

游毓蘭表示，公教退休金，是在職期間用較低薪資、較多限制所換來的「延遲給付薪資」，是對價、不是恩惠。公教在職期間承擔高度法定義務與限制、國家以退休金作為制度性報酬，性質與勞工退休金一樣，都是「已賺到的錢」。

游毓蘭指出，真正具有福利、重分配性質的是勞保年金，而不是公教退休金，「把退休金硬說成『福利』，目的只有一個，讓追砍變得看起來合理。」



游毓蘭說，但事實是，退休金是私人財產，受到《憲法》第15條保障，薪水不能追砍、財產不能任意剝奪。「這不是為了特權，而是為了基本法治與誠信國家。讓社會回到事實與法律，而不是話術。 」

