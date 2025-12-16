公教退撫修法過關！他曝上校爸50歲退休「爽領逾3千萬」：謝謝藍白選民

公教退撫修法三讀通過！昆蟲達人張永仁透露，上校爸50歲退休「爽領逾3千萬」，直呼「謝謝藍白選民」。圖／攝影陳凱貞

立法院12日三讀通過公教人員退撫法律修正案，提前停止調降月退休所得替代率。銓敘部隨即警告，此舉將使公務人員與教師退撫基金分別提早約3至4年用罄，預估破產時間點落在131年與134年，引發高度關注及爭議。對此，「昆蟲達人」張永仁也發聲表示，93歲的父親曾任中科院海軍上校，不到50歲即退休，至今已領取超過3000萬元退休金，他並直呼「謝謝藍白選民」。

人事總處針對立法院通過公教退撫修法指出，相關條文停止調降退休所得替代率，並讓退休所得直接隨消費者物價指數調整，卻未依法明確說明財源，將大幅增加政府財政負擔，並嚴重衝擊退撫基金財務。人事總處警告，若為避免基金提前破產，不論是提高現職人員提撥費率，或改由全民稅收負擔，都將破壞制度公平性，違反平等原則與世代正義，影響全體國民權益。

人事總處強調，政府長期對公教人員退休權益投入大量資源，包括公教保險自88年起由政府全額撥補舊制負債，累計已逾5000億元，平均每名公保人員獲撥補金額，遠高於勞保。另在職業退休金方面，政府也已對退撫基金挹注與撥補逾3100億元，以維持制度穩定。

人事總處表示，年金改革原已讓公教退撫基金由原本預估120年用罄，延後至可維持一個世代，確保財務永續；此次在社會尚未形成共識下修法，恐導致基金提前枯竭，最終由全體納稅人承擔，對此深表遺憾，未來將以合法合憲方式，捍衛退撫制度的公平性與世代正義。

立法院12日三讀通過公教人員退撫法律修正案，提前停止調降月退休所得替代率。圖／翻攝翁曉玲臉書

對此，張永仁在臉書發文透露，他的父親是50歲不到就由蔣經國批准提早退休的中科院海軍上校，今年93歲，目前已領到超過3000萬的退休金，他直說「何德何能是吧？感謝啊怎麼可以不感謝！謝謝一堆不是軍公教還票投藍白的，我老爸領更多就是我領更多。信不信，這幾年來每年過年，我們四兄弟夫妻八人都會拿到老爸給的一疊大約1公分的大紅包。」

張永仁更對票投藍白的50歲以下軍公教選民喊話，「你們也沒聰明到哪裡去，被立法院藍白共匪惡修的反年改惡法所致，等你屆齡退休時年金早就破產，萬一真領不到那就恭喜戲鶴（台語：死好）啊！」

貼文曝光，網友隨即議論紛紛，「只因為為反而反，所以是非對錯對他們根本不重要，唉！國家是大家的，失去了，或是受到嚴重的損傷，後悔都來不及」、「我同樣也不願軍公教領得比我多，讓我產生相對剝奪感，但是，擺在眼前的事實是，教師缺額、國軍缺額，如果不提高教師和國軍的退休金，恐怕缺額更嚴重」、「將由有好幾世代群，未來領不到退休金的年輕公務員來養這一大群已下線可領著高薪的退休公務員。記得，這結果是由民國114年這屆立法委員肆意修法所造成的喔！」

張永仁臉書全文。圖／翻攝自張永仁臉書



