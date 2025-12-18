公教退撫基金減壽4年？考試院長列「年改前基金淨值」：過程不討好卻非做不可

立法院本月12日三讀通過「停砍公教年金」修法，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算。考試院長周弘憲今（18）日受訪表示，此次修法造成退撫基金高達3600億元的財務缺口，且未指定彌補資金的來源，這次修法讓參與退撫新制的年輕公務人員，承擔比年長者更大的風險。他呼籲各界正視年金財務危機，回歸理性討論，並強調在潛藏債務尚無解決方案之前，不應再擴大財務缺口。

周弘憲回憶，他在擔任銓敘部長期間曾參與年金改革，雖然改革過程不討好，但為了世代正義與基金永續，卻是非做不可。如今在考院院長任內，年改卻因為修法而踩下煞車，他感到十分遺憾。他指出，若當初未進行年改，退撫基金將在距今6年後（民國120年）用罄，幸好年改使政府節省的經費能完全挹注基金，未挪作他用，才使基金淨值達到今天的1.1兆規模。

周弘憲強調，年改的目標在於減輕未來世代的財務負擔，確保基金一個世代不會用罄。他指出，這次修法造成基金高達3600億元的財務缺口，且未指定彌補來源，既違反憲法第70條的核心精神，也違反財政紀律法、預算法及財劃法相關規定，勢必引發違憲爭議。

年金制度需被理性討論 保障不同世代公平照顧

周弘憲說明，如果將修法新增的財政責任轉嫁給全體納稅人，也有違反憲法平等原則的疑慮。他認為，國家的進步繁榮來自所有國民的貢獻，政府對各職業別國民的照顧與福祉，本不應該因制度的不同而有重大差異，失去比例原則。

「考試院是憲法機關，權力分立是憲政架構的基石。」周弘憲強調，考試院一貫立場是，在潛藏債務尚無解決方案前，不應擴大財務缺口。他誠摯希望，年金制度能夠被理性討論，讓制度可長可久，也讓不同世代為政府服務的同仁，都得到公平、永續的照顧。

