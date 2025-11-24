公教退撫基金 恐提前六年破產…影響逾80萬人

公務人員退撫基金最新精算報告出爐，自2023年7月起，新進公務及教育人員改適用個人專戶制，不再加入舊制，以及舊制不足額提撥，使公務人員、教育人員退撫基金未提存潛藏負債分別達1.27兆、1.33兆元，最新破產年限為2045年、2042年，皆較前次精算提前六年。

精算報告指出，截至2023年底基準日，公務人員在職人數30.4萬人，領給付退休公務員及遺族近18萬人。教育人員在職人數17.9萬人，領給付教師及遺族逾13.8萬人。簡言之，公教人員退撫影響逾80萬人，合計最新潛藏負債達2.6兆元。

廣告 廣告

此次精算報告指出，公務及教育人員退撫基金皆已短於30年的財務安全目標。值得注意的是，目前在野黨合作將停砍公教年金，並未納入此次精算。若該提案於立法院通過，意味未來退撫基金給付將會快速膨脹，破產年限恐會再大幅提前。

退撫基金每三年精算一次未來50年財務，此次第九次精算報告是以2023年12月31日為基準。此次精算將退撫基金報酬率由4%提高至4.5%，通膨及退休給付增加率則由上次0.5%提高至1.1%。另2023年7月起新進公務及教育人員改適用個人專戶制，不再加入舊制，亦是重大變化因素。

三年前第八次精算結果顯示，公務及教育人員退撫基金破產年限分別為2051年及2048年，當時特地將退撫新制上路因素納入後精算，公務和教育人員退撫基金因此分別提前至2046年、2044年破產，亦即分別提前五年及四年。顯示退撫新制對舊制財務重大影響。

這次第九次精算報告顯示，破產年度又提前了。精算結果顯示，公、教退撫基金出現當年度收支失衡是在2033年及2032年；基金出現負數年度分別為2045年、2042年。

和第八次精算結果相較，這次公教破產年限提前六年，最主要有兩大原因。第一是2023年7月起退撫新制實施，新任公教人員不再加入舊制，使得舊制收支失衡、基金用罄年度顯著提前，公、教退撫基金因此分別提前四年、三年破產。

第二是自2023年後公教人員退撫提撥率皆維持15%，遠低於最適提撥率，不足額提撥率產生負債增加；另，在職人員俸額增加率和已退人員退休給付增加率仍高於假設，期間退撫基金績效表現佳，但未提存負債仍大幅增加，該因素使得公、教退撫基金皆再提前破產二年。另外，因年改後節省經費挹注到公、教退撫基金，其中教育人員部分挹注款較前次精算少，推估教育人員基金用罄年度再提前一年。

【看原文連結】

更多udn報導

陸怒火燒向台日交流 央視發文警告：軟骨頭媚日

旅館不准「女生單獨入住」逼半夜退房 網點1原因導致

36歲女頸痛似被人掐住 醫生揭患這種病恐影響終身

蕭薔慈善年曆30年 22吋「性感腰精」驚人狀態曝光