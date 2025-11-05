公教退撫條例修法 全教總：返還年資補償金

▲全教總今舉辦記者會，針對公教退撫條例修法，呼籲停止雙標、返還年資補償金。（圖／全教總提供）

[NOWnews今日新聞] 立法院司法及法制委員會今（5）日審議公教退撫條例修法草案，聚焦停止降低所得替代率。全教總支持修法，盼保障公教人員退休生活，更期待「核實撥補基金」、「返還年資補償金」等完整配套，提出相關三項主張。

一、完整配套，停降替代率並同步撥補

有關停止下降公教人員退休所得替代率一案，全教總認為此舉有助保障公教人員退休生活，維護公職的穩定性與吸引力，但停降替代率之後，亦應同步要求政府編列財源挹注基金，唯有確保基金永續運作，才能兼顧現職與退休人員權益。

二、公平正義，修法返還年資補償金

「年資補償金」為民國84至85年間，軍公教退休制度由恩給制改為儲金制之配套措施。當時，任職前15年的給付由本俸5%調降為4%（本俸二倍 × 2%），為彌補此1%之差額，立法院制定「年資補償金」制度，明定於法律中，屬橫跨新舊制且舊制年資未滿15年之軍公教人員法定權利。

全教總理事長侯俊良指出，補償金之性質為制度改革所生損失之補償，該款項由政府編列預算支應，與退撫基金財務無涉，且屬法定權利。然而，年金改革竟將與退撫基金無關之「年資補償金」取消，形同政府毀棄法律承諾，實為不當之舉。為維護公教人員權益，全教總已提出返還年資補償金之修法版本，感謝賴士葆、柯志恩、陳玉珍等委員提出相關修正案。

三、履行撥補承諾，政府應採十年撥補方案

根據最新退撫基金第9次精算報告，公教人員合計應撥補金額，20年方案需4120億元，10年方案僅需3370億元。10年撥補不僅較20年節省750億元，更有利基金財務穩定，但政府竟選擇總支出更高、不利財務永續之方案，令人不解。

為維持退撫基金50年不枯竭，政府每年應撥補公務人員428億元、教育人員390億元，遠高於過去三年之撥補額度。若政府連新制缺口之撥補皆迴避，如何履行最終支付保證？全教總要求朝野黨團強力督促政府，務必於115年採取10年撥補方案，並持續撥補現行退撫基金，健全基金財務。

