公文動手腳 秀巒國小臨時人員詐取130元這下GG了

秀巒國小臨時人員公文動手腳，A走130萬判刑1年緩刑5年。（圖：彭清仁攝）

新竹縣尖石鄉秀巒國小臨時人員楊姓女子，利用職務之便，在任職6年期間，多次在文書上動手腳，藉以詐取款項，總金額達130萬元。事後楊姓女子主動向廉政署自首，全案新竹地院法官審理後，依詐欺取財罪名判刑1年，緩刑5年處分。

法官調查指出，楊姓女子自106年至112年1月在新竹縣尖石鄉秀巒國小擔任臨時人員，但楊姓女子竟在教職員工薪資加給印領清冊、廚工及臨時人員現金給與印領清冊，及校安日夜值勤費現金給與印領清冊等文書上面動手腳，由各級主管人員審核而行使，等取得各該會計支出傳票後，再將詐得差額，以設定轉帳方式分次匯入自己帳戶，總金額達130萬4816元。事後楊姓女子主動向廉政署自首，始查悉上情。

法官審理後審酌楊姓女子為一己之私，未經同意即以本案手法向學校詐得金額，並影響學校對員工薪津管理之正確性，惟念其犯後主動自首並坦承犯行，案發後也與校方達成調解，態度尚可。法官最後依詐欺取財罪名判處楊姓女子有期徒刑1年，緩刑5年。（彭清仁報導）