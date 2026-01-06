公文逐段標機密等級 國防部挨轟

國防部從元旦起實施「機密資訊精準標示精進作法」，所有對外對內公文公報，每段落後都要標示密等，包括無機密的【無】、機密的【密】、極機密的【極】、絕對機密的【絕】，確保涉密資訊受到適切保護。國防部同時表示，往後立委基於問政需要，要求國防部提供的資料，也將依據這項作法辦理。

據傳，這項作法來自國防部長顧立雄辦公室專業法律見解。但由於作業過程繁複，光為核定是否機密，工作量就暴增，與國防部來往的各部會也困擾，引發基層反彈，抱怨「根本是天兵政策」。在野立委更質疑，這顯示賴總統不信任國軍，卻反而在告訴敵人，每一段訊息的情報價值。

國防部公文「【無】之迷因」作法，也應用到立法院。國防部近期陸續向立法院財政委員會、外交及國防委員會提出專案報告，內容每段結尾都附上「【無】」字樣，代表每段落都無涉機密，連慣例向立委問候語後都加個【無】。此種作法，不但引發在野立委批評，已有網友將這些標示，作成ＬＩＮＥ貼圖販售，諷刺意味十足。

有網友以「長官好棒棒」為名，將相關【無】等密等標示作成ＬＩＮＥ貼圖販售，除了【無】、【密】、【極】、【絕】四項基本款外，還加上【廢】、【煩】、【蛤】、【亂】、【喔】等語。

國防部明天將赴立法院專案報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，書面報告內容已適用這項「機密資訊精準標示精進作法」，每個段落後都標有一個【無】字標示。列席同場會議的國安局，也提出相同題目專報，但未應用國防部這項規定。

國防部日前表示，為落實機密資訊「內容分類、風險分流」原則，於去年十月卅日令頒「機密資訊精準標示精進作法」，確保涉密資訊受到適切保護。若同一文件同時有標密及無標密段落，以該文件之最高機密等級為審認標準，並依相關規定完成歸檔程序。

此作法引發在野立委批評。國民黨立委馬文君表示，新作法表面上以國家安全為名，實際上卻透過高度針對性的行政設計，反向擴張機密適用範圍，削弱資訊透明與立法院監督功能。國民黨立委黃健豪指出，即使加註文字，有心人照樣可以拍照讓公文外流，重點應該還是在機密計畫的人員管制，而不是製造無效的文書作業給無涉機密的基層弟兄。

民眾黨立委林憶君質疑，此作法不是反而在告訴敵人，每一段訊息的情報價值嗎？國防部至今仍停留在傳統官僚文化的管理，未能真正檢討國軍的保密防諜工作。

