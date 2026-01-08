公文逐段標「機密等級」挨批！陳冠廷喊話國防部3方向檢討：兼顧效率

記者楊士誼／台北報導

民進黨立委陳冠廷指出，國防部「逐段標示」全面適用於所有公務文書，包括日常行政簡訊與群組訊息，導致基層大量時間耗費在「判定加註符號」，實質保密效益卻未必提升。（圖／陳冠廷辦公室提供）

國防部元旦起啟用「機密資訊精準標示精進作法」，規定任何資料都要標註機密屬性，文中每個段落都要標註，引發批評。民進黨立委陳冠廷今（8）日表示，強化保密意識的政策方向值得肯定，但執行面若缺乏風險分層設計，恐將形式化而難以達成原本目的，呼籲國防部應儘速啟動內部溝通與滾動式檢討。

陳冠廷指出，逐段標示機密等級並非國防部獨創，美國機密文件的「portion marking」制度同樣要求對各段落標註密級，我國《文書處理手冊》也明定機密與非機密文書合併處理時，以最高等級為準。然而，美國制度的核心精神在於「風險分層」，僅針對涉密文件啟動逐段標示機制，完全不涉密的一般行政文書則明確排除適用，甚至規範中提醒應避免濫標。

陳冠廷表示，目前新制將逐段標示全面適用於所有公務文書，包括日常行政簡訊與群組訊息，導致基層大量時間耗費在「判定加註符號」，實質保密效益卻未必提升。當行政成本過高，現場容易出現「為交差而標」的形式化作業，反而稀釋對真正高風險行為的警覺，例如以手機拍攝機密資料、透過民用通訊軟體外傳等實際洩密途徑。

陳冠廷強調，政策既已上路，國防部應立即啟動檢討機制，建議在實施滿一週時進行首次成效評估，廣泛蒐集各級部隊的執行困難與實務建議，並據此調整作法。具體而言，可考慮三項改善方向：

第一，全篇無涉密的文書允許以單一聲明取代逐段標註【無】。

第二，建立明確的分類指引與快速諮詢窗口，降低基層判定的不確定性。

第三，將稽核能量聚焦於高風險載具與高風險文件類型，而非檢查每個段落是否標示。

陳冠廷最後表示，防範共諜滲透是國防部的重要職責，社會各界都能理解強化保密的必要性。但好的政策需要好的執行設計，期盼國防部在落實保密的同時，也能兼顧行政效率，透過充分的內部溝通與務實的滾動檢討，讓這項制度真正發揮保護國家安全的功能。

