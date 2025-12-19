一公斤塑膠換一份正餐：印度「垃圾咖啡館」祭出減塑新解方
印度是塑膠廢棄物的最大來源國，埋頭在食品包裝袋裡覓食的牛隻和猴群，是大眾的普遍印象。但在印度，出現了一家可以用塑膠垃圾換取正餐的「垃圾咖啡廳」，帶去一公斤塑膠垃圾能換一份正餐、半公斤能換一份早餐，為印度社會的塑膠污染與飢餓問題，找到了雙贏的解方。
在印度東部一座小城，街頭的拾荒婦人曼達爾（Rashmi Mondal）走進垃圾回收場，將手中的食品包裝、塑膠瓶罐換成代幣，再走進不遠處的咖啡館，用代幣「換回」一頓熱騰騰的午餐。
垃圾咖啡廳：一份正餐背後的社會創新
印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）安比卡布爾市（Ambikapur）的「垃圾咖啡館」（Garbage Café），主打「用塑膠垃圾換溫飽」，收銀台後方一張白底紅字的牌子寫著：一公斤塑膠，換一份正餐。
這家餐廳由市政公司（AMC）主導營運，透過將塑膠垃圾轉換成代幣，核心概念是為印度社會的塑膠污染與飢餓問題，找到了雙贏的解方。這間垃圾咖啡廳平均每天可為20人提供食物。
垃圾咖啡館訂定清楚的「價目表」：
一公斤塑膠垃圾：可換取一份正餐。餐點包含了米飯、兩種蔬菜咖哩、扁豆（Dal）、烤餅（Roti）、沙拉，足以讓一個成年人飽餐一頓。
0.5公斤塑膠垃圾：可以換一份早餐或點心。包含咖哩餃（Samosas）、印度漢堡（Vada pav）或烤餅（Paratha）。
垃圾咖啡館的雙重效益：有效減量、弱勢獲溫飽
在垃圾咖啡廳出現之前，印度的拾荒者一直處在回收鏈的最底層，日子常常抓襟見肘。每天忍受髒亂、辛苦撿拾來的塑膠，卻僅能以每公斤10盧比（約新台幣4元）的價格賣給回收場。
依照印度物價，10盧比大約只能買到一杯香料奶茶，但現在，曼達爾向《BBC》表示：「我可以靠著收集塑膠來換取家人的食物。這件事情完全改變了我們的生活。」
這間垃圾咖啡館從2019年開業以來，當地塑膠廢棄物的填埋量已從每年的5.4噸腰斬到2024年的每年2公噸，甚至被評為印度最乾淨的城市之一。印度總理莫迪（Narendra Modi）近期也公開讚揚這項計畫是「清潔與服務的獨特結合」。
塑膠垃圾會先被送到專門的集中點，進行分類、清洗、壓縮後，送至再生料工廠，製成「塑膠瀝青」，用來鋪設市內道路。由於「塑膠道路」比傳統瀝青路面更耐用，尤其還能抵抗印度高溫和雨季的考驗，因而在印度越來越受歡迎，據悉，印度全國已經鋪設超過10萬公里。
「垃圾支付」制度在印度遍地開花
印度是塑膠廢棄物的最大來源國，約占全球的20%，每天產生高達近2.8萬噸塑膠垃圾，但保守估計，印度的回收率可能連10%都不到。街邊常見到成堆的垃圾山，以及埋頭在食品包裝袋裡覓食的牛隻和猴群。垃圾咖啡館的出現，將生活困頓的族群納進社會安全網當中，同時也解決了長久以來的塑膠垃圾污染問題。
與安比卡布爾市垃圾咖啡館同期的還有「垃圾換學」模式。印度東北部的阿薩姆邦（Assam），阿克沙爾學校（Akshar School）允許學生以每週25件塑膠垃圾來支付學費，不僅改善了當地人習慣焚燒塑膠取暖的環境問題，更重要的是，它解決了學童因家境貧困、只能輟學到採石場打工的童工問題。學校則把收集到的塑膠垃圾製成生態磚，用於簡單的建築工事當中。
「垃圾支付」的概念證明了解決社會與環境問題的可行途徑，多座城市開始仿效，推出塑膠垃圾換米、塑膠垃圾換衛生棉的措施。但專家仍提醒，這類模式多依賴地方政府的財政補貼，若地方財政壓力大或無長期配套，模式難以持續或擴張；其次，回收塑膠的市場與技術如果發生瓶頸，如分離、清潔、再製成本高、再生料價格低，塑膠可能仍流入掩埋場或非法傾倒。
垃圾咖啡館如果開在台灣 可能會水土不服？
然而，垃圾咖啡館並非無往不利。《BBC》報導，德里於2020年啟動了垃圾咖啡館的倡議，目前已有20 多家門市。但據幾家垃圾咖啡館的負責人表示，由於公民缺乏資源回收意識、垃圾分類做法不力、回收基礎設施支持不足等原因，使得這項倡議無法長期維持熱度。
垃圾支付模式之所以能在安比卡布爾市成功，在於印度特定的城市集結塑膠垃圾氾濫、貧困人口、回收制度尚未普及、餐飲業經營成本相對較低的特性。相較之下，台灣塑膠垃圾回收早已制度化、弱勢族群規模較小、餐飲業營業成本較高——想像一間台北市中心的咖啡館，每天來客人數僅有20人次，恐怕非常難達到收支平衡。
或許在台灣可以反思的是：塑膠產品在生命週期結束以前，還可以轉換成什麼有交換價值的工具，貢獻在社會福利、公眾參與上？回到廢棄物管理端，無論「塑膠支付」這類提高回收率的模式多麼蓬勃發展，都僅僅是後端處理，而非系統性的轉型。我們還需要可回收設計、包材減量、減少複合材質等做法，搭配便利的回收管道、甚至是閉鎖循環（close loop）等措施，推動更大、更全面的改變。
其他人也在看
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 132
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 21 小時前 ・ 99
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 7
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 44 分鐘前 ・ 4
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 91
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 7
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
中職／CP值超低！旅美幫3強投合計撈1.5億貢獻43勝
味全龍隊18日證實，已和曾仁和達成加盟共識，同樣擁有旅外資歷，返台多年表現不如預期的江少慶、王維中，也會在短期內決定未來；這3位薪資合計超過1億5千萬元的投手，生涯總共只拿下43勝，已經沒有太多本...聯合新聞網（運動） ・ 1 小時前 ・ 13
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 16 小時前 ・ 22
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 36
徐欣瑩宣布參選竹縣長！引「黨內互打」原因竟是鄭麗文？
論壇中心／綜合報導國民黨立委徐欣瑩今（18日）宣布參選2026新竹縣長，她強調「這場選舉不是派系運作，也不是政治交換」，一句話惹毛新竹副縣長陳見賢，其競選辦公室砲轟「政治論述矛盾，無助於藍營團結，對基層造成二次傷害」。桃園市議員于北辰表示，國民黨要參選先看「成色」，但在主席鄭麗文當選後就破了，現在當然會有紛爭。民視 ・ 1 小時前 ・ 55
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 5
家長注意！10歲童喝超商「1飲品」心跳破120急送醫 醫驚：嚴重會送命
超商零食、飲料五花八門，許多小學生放學後都會忍不住買幾樣來滿足口腹之慾，但需要注意的是，近日一名10歲男童，買了能量飲料來喝，卻雙手劇烈顫抖，心跳飆升到120下，醫師直言險些送命，喊話家長一定要注意。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 8
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 23 小時前 ・ 126
止咳化痰粉「小鳥粉」要泡水嗎？藥師解答了
[NOWnews今日新聞]秋冬流感季，不少人感染流行性感冒，或是因溫差變化大開始有咳嗽症狀，而自行前往藥局買化痰粉，其中知名的「小鳥粉」Acetylcysteine化痰粉，有一派人認為是直接入口，另一...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 15
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 40