公明黨與自民分手並轉向立憲 攪動大阪選情

（中央社東京7日綜合外電報導）長期與自民黨合作的公明黨，在這次眾議院大選轉而與立憲民主黨合作。日媒分析，公明黨票源在大阪地區的影響力更甚東京都，且「與自民黨分手並轉向立憲」已明顯牽動大阪選情。

公明黨以創價學會為主要支持基礎，該組織表示在日本擁有至少800萬名成員。公明黨在過去的選舉曾助自民黨獲得數十個席次，尤其是在都會地區。如今公明黨改與最大在野黨立憲民主黨合作，共組「中道改革聯合」（簡稱中道），外界普遍認為，自民黨恐流失數以百萬計選票。

廣告 廣告

●公明黨票源在大阪選區有關鍵影響

日本週刊「News Postseven」報導，大阪府19個單一選區之中，自民黨與日本維新會（下稱維新會）在18個選區為「執政黨對決」的局面。報導指出，公明黨在大阪各選區約握有2萬至3萬多張穩定票源，影響比在東京更大。

回顧前次2024年10月的眾議院選舉（投票率53.85%）結果顯示，若將公明黨比例代表在大阪的得票，重新分配至各單一選區，可清楚看出「公明黨票」對勝敗具關鍵影響。

長期以來，自民黨在大阪基礎薄弱，過去仰賴公明黨協助，才能與維新會抗衡，然而上次大選中，自民黨仍遭重挫，維新會包辦所有選區席次。

公明黨去年脫離執政聯盟正式與自民黨分道揚鑣後，轉與立憲民主黨成立中道；而自民黨則改與維新會組成執政聯盟，這進而使大阪選戰基本結構徹底改變。

分析指出，自民黨在本次選舉失去公明黨票源後，在大阪的集票能力明顯下滑；反觀維新會，隨著「自公聯盟」瓦解，反而出現「漁翁得利」效應，局勢較上次更有利。

●NHK：執政聯盟在80多區為競爭關係

日本放送協會（NHK）報導，全國289個單一選區之中，自民黨與維新會在80多個選區為競爭關係，占整體約3成。若按地區來分，執政聯盟的競爭選區大多集中在都市，其中關西地區超過30個，東京則有10多區。

儘管兩黨原則上不會在這次選舉的單一選區合作，但與上次在145個選區互相競爭相比，這次競爭選區減少超過4成，顯示雙方已出現一定程度的合作與協調。

●眾院選舉整體結構與「中道」戰術

從整體結構來看，上一次眾議院選舉，公明黨在11個單一選區提名候選人，但加入中道的公明黨前議員，這次全部改為投入比例代表，中道的單一選區候選人幾乎清一色由立憲民主黨出身議員出戰。

自民黨過去會禮讓公明黨參選的11個選區，這次卻在其中10區派出候選人；維新會方面，這次也決定在未自行提名候選人的約130個選區，推薦自民黨候選人。

整體而言，在289個單一選區中，自民黨與中道約在200區正面交鋒，占整體約7成，其中20多區呈現兩黨一對一對決格局。

另一方面，國民民主黨與參政黨為擴張黨勢，候選人數量較前次選舉翻倍，如何牽動選情也成為觀察焦點。（編譯：楊惟敬）1150207