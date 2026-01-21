公會與企業捐贈40萬 贊助新北家外安置兒少服務

不動產代銷經紀商業同業公會理事長陳春諒（中右一）代表捐贈由地政局長汪禮國（中左一）和社會局副局長許秀能（中左二）代表受贈。（圖：新北社會局提供）

新北市不動產代銷經紀商業同業公會日前於新板希爾頓酒店舉辦聯合尾牙，會中響應「新北市好日子愛心大平台」，由不動產公會捐贈三十萬元，佳榮泰廣告亦贊助十萬元，合計四十萬元善款支持「新北市家外安置兒少支持服務計畫」，新北社會局副局長許秀能與地政局長汪禮國到場受贈並回贈感謝牌表達謝意。

理事長陳春諒表示，公會秉持「取之於社會、用之於社會」精神，凝聚同業力量投入公益，盼為弱勢孩子盡心力。他強調，每個孩子都是未來希望，將持續關注弱勢，協助政府照顧需要關懷的對象。許秀能提到，公會長期支持「好日子愛心大平台」，曾捐助二十五萬元協助逆風劇團，幫助非行少年展翅高飛；捐助二十萬元推動「獨老五福樂活計畫」，照顧獨居長輩；資助八里愛心教養院生張孜維赴日本東京參加帕運。此次再結合佳榮泰廣告慷慨解囊，支持「愛無限─新北市家外安置兒少計畫」，讓孩子在成長路上感受企業默默守護。汪禮國也指出，不動產代銷公會不僅是都市發展的重要推手，更能在本業之外長期投入公益，令人敬佩。

社會局兒少福利科長劉情如補充指出，家外安置兒少計畫主要針對因家庭變故、受虐或失依而需安置於寄養家庭或機構的兒少，提供生活、學習及心靈成長的全面支持。