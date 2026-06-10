公會：5月機械出口值創新高 電子設備寫新猷助攻

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）台灣機械工業同業公會今天下午公布5月機械出口值35.01億美元，創歷史單月新高，連續16個月正成長，其中電子設備5月單月出口7.19億美元，也創單月新高；工具機出口1.94億美元，出口金額與主要出口市場逐漸轉正，機械公會預期工具機下半年市況優於上半年。

觀察台灣機械產業動向，機械公會指出，全球仍受中東戰事影響，經濟發展充滿不確定性，儘管台灣在半導體與人工智慧AI伺服器強勁需求帶動下，台灣電子設備與檢量測設備成長迅速，也推升台灣機械產業成長，但公會指出，台灣機械以出口為導向，機械製造業者出口訂單仍受新台幣匯率影響。

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機械公會表示，機械業轉型升級往高附加價值與差異化產品發展仍需要時間，建議政府加大對機械產業轉型升級輔導，並持續協助業者爭取海外訂單。

機械公會下午公布5月機械出口值35.01億美元，較4月的28.32億美元成長23.6%，較去年同期的27.74億美元成長26.2%；以新台幣計算約1104.59億元，較去年同期成長28.7%。

公會統計，累計今年前5月台灣機械出口值約146.12億美元，較去年同期成長19.9%；以新台幣計價約4621.32億元，較去年同期成長17%。

機械公會說明，5月台灣機械出口值35.01億美元，突破2022年7月出口33.81億美元，創單月歷史新高，台灣機械出口已連續16個月正成長，今年前5月持續受惠人工智慧AI、半導體需求暢旺，其中電子設備出口表現亮眼，5月單月出口金額7.19億美元，也同步創下電子設備單月出口新高紀錄，占5月整體機械出口值比重達20.5%。

在工具機，台灣工具機暨零組件工業同業公會統計，5月工具機出口金額約1.94億美元，相較4月成長29.2%，較2025年同期成長2.4%；累計今年前5月工具機出口金額約8.02億美元，較2025年同期減少1.9%。

機械公會說明，觀察工具機出口金額與主要出口市場，均已逐漸轉正，預期工具機下半年出口將優於上半年。

觀察匯率因素，機械公會表示，目前新台幣匯率仍不利台灣機械出口競爭，尤其近期日本和韓國匯率貶值幅度更大，匯率差距仍持續影響台灣機械產品出口競爭力。

觀察台灣機械出口前3大市場，根據統計，今年前5月機械出口國前3大包括美國（占比26.4%）、中國大陸（占20.5%）、以及新加坡（占比7.7%）。（編輯：林淑媛）1150610