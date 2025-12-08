南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台南市東區一處公有停車場停了一輛自小客車，車窗前被夾滿了停車單，業管單位一查，這才發現車主已經停了大半年，車牌也被吊銷，就算是計次收費，也開了數百張的停車單，將連絡車主限期移車，否則將依法拖吊，交由警方後續處理。

公有停車場停半年! 夾近百張停車單 車牌"早被吊銷"追車主

進口車停車格逾半年，擋風玻璃前夾滿停車單！（圖／民視新聞）

就是這輛新車價，要價上百萬的進口車，前擋風玻璃上被夾滿了停車單，有的單子還已經泛黃退色，透露出久遠的時間感。滿滿的停車單，有的已經捲成一大陀，簡直就像是雨刷上長出了濃密的葉片，讓人看了不免咋舌，車停的位子，就在公有停車場的車格內，這一停已經有大半年的時間。民眾：「我要是來這邊休息，有時候去外面吃飯，就看它停在那邊都沒有移動，停車費我看要繳好幾千塊，對啊已經有超過半年時間了。」公有停車場的位置，在台南東區的平實營區附近，算是開發中的重劃區，收費標準是以次計費，每天最多有兩個收費時段，或許也因為不是計時收費，車主這一停，就不想動。民眾：「大概是開單兩次沒有錯，不管假日平日停車場都算好停。」、「那車子停很久了啊，他就隨便你開，到時候再去繳啊。」

正常車輛路邊停車格，不得停超過三天，路外停車格則沒有限制！（圖／民視新聞）

市府業管單位這一查，車輛的車牌已經被註銷，將通知車主，限期移置車輛。台南市交通局停車營運科長陳英傑：「逾期檢驗已經被監理單位註銷，那就會依照本市路外停車場，收費管理自治條例，來限期車主改善，如果逾期的話我們會通報警方，協助來將這輛車子移置保管。」其實按照法規，路邊停車格最多只能停三天，但路外停車格，並沒有停放時間的限制，車主繳得起停車費，市府也不會主動要求移車，不過個案中的車子已經被註銷牌照，屬於車籍異常車輛，將通知移置，後續由警方依法定程序處理。

